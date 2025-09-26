Một DN vàng nổi tiếng vừa hợp tác với tỷ phú Phạm Nhật Vượng để làm 1 việc hỗ trợ cho hàng nghìn người

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup. Ảnh: VIC

Theo đó, ngày 25/9, PNJ chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với ba đối tác chiến lược trong hệ sinh thái của Vingroup, bao gồm: VinFast, GSM và V-Green. Sự kiện này diễn ra trong khuôn khổ tọa đàm "Chuyển đổi giao thông xanh – Cơ hội đầu tư bứt phá", thuộc khuôn khổ chương trình HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh Nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức.

Theo thỏa thuận này, PNJ sẽ phối hợp với VinFast thực hiện những chương trình khuyến khích nhân viên chuyển đổi phương tiện cá nhân sang xe điện thông qua các hoạt động trải nghiệm, chính sách ưu đãi khi mua ô tô và xe máy điện...

Trong khi đó, với GSM, PNJ sẽ ưu tiên sử dụng taxi điện GSM cho nhu cầu đi lại nội bộ và logistics kinh doanh, cũng như tài trợ mã di chuyển Xanh SM cho nhân viên và khách hàng, góp phần hình thành thói quen di chuyển thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, PNJ và CTCP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green cùng lên kế hoạch phát triển hạ tầng sạc điện tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy của PNJ. Cụ thể, việc lắp đặt sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và sự cho phép của các bên liên quan, để tạo thuận lợi cho cán bộ nhân viên và khách hàng khi sử dụng phương tiện điện.

PNJ chính thức ký MOU với ba đối tác chiến lược VinFast, GSM và V-Green. Ảnh: VIC

Tại sự kiện này, đại diện PNJ chia sẻ: "Việc hợp tác cùng VinFast, GSM và V-Green không chỉ là bước đi chiến lược trong chuyển đổi giao thông xanh mà còn là hành động cụ thể hóa tuyên bố ESG của PNJ: 'Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững'. Đối với PNJ, trách nhiệm không chỉ là tuân thủ mà còn là cam kết hành động và nỗ lực không ngừng tìm kiếm các giải pháp thiết thực để giảm phát thải và xây dựng giá trị bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng việc kết nối các đối tác xanh sẽ tạo nên giá trị cộng hưởng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như toàn xã hội".

Theo đại diện doanh nghiệp PNJ, hợp tác này phù hợp với 12 chủ đề trọng yếu trong chiến lược ESG mà PNJ đã xây dựng và triển khai; đồng thời phù hợp với "Cam kết giảm phát thải khí nhà kính" được Hội đồng quản trị PNJ thông qua trong năm 2025. Theo đó, PNJ đã cam kết giảm 15,8% cường độ phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với 2023; cam kết từng bước kiểm kê phát thải khí nhà kính và xây dựng các giải pháp giảm phát thải cho phạm vi 3; cam kết đạt Net Zero cho toàn bộ hoạt động (phạm vi 1 và phạm vi 2) vào năm 2050.

Ông Nguyễn Thành Dương, Tổng giám đốc V-Green nhận định rằng, sự hợp tác của các doanh nghiệp trong nước có thể góp phần hình thành hệ sinh thái giao thông xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng môi trường sống.

"V-Green cùng với các đối tác chiến lược VinFast, GSM rất vui mừng khi có thêm sự đồng hành của PNJ - một doanh nghiệp lớn và uy tín - trong hành trình chuyển đổi xanh hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay của các doanh nghiệp Việt có trách nhiệm và sự đồng lòng, hưởng ứng của cả cộng đồng, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái giao thông xanh và văn minh, góp phần giảm phát thải và mang đến môi trường sống trong lành hơn cho mọi người", Tổng giám đốc V-Green cho biết.

Sự kiện ký kết MOU với VinFast, GSM và V-Green là dấu mốc quan trọng trong chiến lược ESG của PNJ. Điều này thể hiện tầm nhìn dài hạn và cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Những cam kết và hành động hiện tại là sự tiếp nối nhất quán triết lý phát triển bền vững "đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp" mà PNJ đã và bền bỉ theo đuổi suốt 37 năm qua. Trước đó, PNJ được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín, chẳng hạn lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng CSA 2025, nổi bật ở hạng mục Tiên phong giảm thiểu rác thải (E) và Hoạt động CSR nổi bật (S); đồng thời giành giải "Sustainability Leadership" tại Jewelry World Awards (JWA) 2025 ở Hong Kong – trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên.

V-Green bắt tay với Thế Giới Di Động

Đại diện V-Green (phải) và Thế Giới Di Động tại lễ ký kết ngày 15/9. Ảnh: V-Green

Đây không phải là lần đầu V-Green hợp tác với các doanh nghiệp khác để phát triển hạ tầng sạc. Cụ thể, trước PNJ, ngày 15/9, doanh nghiệp này đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với CTCP Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) để phát triển hạ tầng sạc và đổi pin cho xe điện VinFast.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tiến hành mở hơn 1.000 điểm sạc ôtô điện và hơn 1.000 điểm đổi pin tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thegioididong.com, Điện Máy Xanh trên toàn quốc từ nay đến hết năm 2026.

Đặc biệt, ngay trong năm 2025, hai bên dự kiến lắp đặt 350 trạm sạc ô tô điện cùng 1.360 tủ đổi pin xe máy điện. Trong đó, 360 tủ đặt kèm các trạm sạc ôtô và 1.000 tủ ở các địa điểm độc lập. Đến năm 2026, mạng lưới này sẽ được bổ sung thêm 1.000 trạm sạc ô tô điện và 500 tủ đổi pin xe máy điện. Bên cạnh đó, Thế Giới Di Động sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng các trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green trên toàn quốc.

VinFast, GSM và V-Green là 3 doanh nghiệp đều thuộc hệ sinh thái xanh của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cùng hướng đến mục tiêu thúc đẩy giao thông bền vững. Trong đó, VinFast đảm nhiệm vai trò sản xuất ôtô, xe máy điện; GSM vận hành dịch vụ di chuyển và logistics xanh; và V-Green phát triển hạ tầng trạm sạc và đổi pin.