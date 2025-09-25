Vượt Trung Quốc, Mỹ chi hơn 2.100 tỷ để nhập một “sản vật” của Việt Nam, hơn 40 quốc gia cũng đặt hàng

Đó là quả dừa.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu dừa của Việt Nam mang về hơn 306 triệu USD, cao hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đáng chú ý là Mỹ lần đầu vượt Trung Quốc, khi chi khoảng 82 triệu USD (hơn 2.100 tỷ đồng), tức gấp đôi cùng kỳ năm ngoái để nhập khẩu khẩu dừa Việt Nam. Như vậy, Mỹ hiện trở thành thị trường lớn nhất, chiếm gần 27% trong tổng kim ngạch xuất khẩu dừa của Việt Nam.

Sở dĩ Mỹ tăng cường nhập khẩu dừa vì nhu cầu mạnh từ các chuỗi bán lẻ và ngành đồ uống. Trong đó, dừa Việt Nam là loại trái cây được ưa chuộng ở Mỹ.

Trong khi đó, trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch nhập khẩu dừa Việt Nam của Trung Quốc chỉ đạt gần 67 triệu USD.

Ngoài ra, có nhiều thị trường cũng tăng cường nhập khẩu dừa Việt Nam, chẳng hạn như UAE tăng gấp đôi, Tây Ban Nha gấp hơn 2 lần, Puerto Rico tăng gần 8 lần, Úc tăng hơn 77%. Đặc biệt, thị trường Campuchia tăng nhập khẩu dừa Việt Nam, với mức tăng lên tời 690 lần.

Việt Nam phải chi 31 triệu USD để nhập khẩu dừa

Việt Nam cũng phải nhập khẩu nhiều dừa trong 7 tháng đầu năm 2025 để phục vụ nhu cầu chế biến và xuất khẩu. Ảnh minh họa

Mặc dù là quốc gia từng vào Top 5 xuất khẩu dừa toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn phải chi hơn 31 triệu USD để nhập khẩu loại quả này trong 7 tháng đầu năm 2025. Theo Vinafruit, kim ngạch nhập khẩu này tăng 1.873% so với cùng kỳ năm ngoái. Nước ta phần lớn nhập khẩu dừa từ Indonesia. Ngoài ra, còn tìm thêm đối tác ở Papua New Guinea, nhưng giao dịch tại đây vẫn cồn hạn chế vì chưa có thỏa thuận chính thức.

Theo các chuyên gia, sở dĩ Việt Nam phải nhập khẩu nhiều dừa trong thời gian qua là do để phục vụ chế biến và xuất khẩu, trong bối cảnh các nhà máy trong nước không đủ hàng để sản xuất.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Dừa Việt Nam kỳ vọng rằng với đà tăng trưởng về giá dừa khô nguyên liệu cũng như quy mô đầu tư cho ngành dừa, hết năm 2025, giá trị xuất khẩu dừa của nước ta có thể mang về từ 1,1 - 1,15 tỷ USD.

Hiệp hội Dừa Việt Nam khuyến cáo nông dân nên chọn giống dừa phù hợp với nhu cầu xuất khẩu nhằm tránh rủi ro thừa thiếu cục bộ khi thị trường biến động. Bên cạnh đó, với các doanh nghiệp trong ngành dừa, cần tối ưu hóa chi phí thông qua việc tự động hóa trong các công đoạn chế biến sản phẩm từ dừa và được quản lý bằng trí tuệ nhân tạo. Doanh nghiệp cũng cần tạo sự minh bạch trong toàn bộ quá trình sản xuất, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hộ lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thúc đẩy trồng trọt bền vững.

Tiềm năng xuất khẩu tỷ USD của dừa Việt

Việt Nam nằm trong top những quốc gia xuất khẩu dừa lớn nhất thế giới. Ảnh minh họa

Trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa của Việt Nam đạt gần 1,1 tỷ USD. Trong đó, riêng dừa tươi đã đóng góp tới 390 triệu USD. Dừa của Việt Nam hiện đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với Mỹ và Trung Quốc giữ vai trò chủ lực trong tăng trưởng xuất khẩu những năm gần đây.

Trên thực tế, Việt Nam hiện có khoảng 200.000 ha diện tích trồng dừa, tập trung chủ yếu ở nhiều tỉnh, với sản lượng đạt 1,9 triệu tấn/năm. Trong số đó, Bến Tre là địa phương dẫn đầu cả nước với hơn 78.000 ha, chiếm 42% tổng diện tích dừa toàn quốc. Quả dừa không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn tạo sinh kế cho hàng trăm nghìn hộ nông dân.

Ngoài dừa tươi, dừa khô, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 100 sản phẩm chế biến từ dừa, như dầu dừa, nước dừa đóng hộp, cơm dừa sấy… đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với công nghệ bảo quản ngày càng cải thiện giúp kéo dài thời gian sử dụng lên đến 70 ngày mà vẫn giữ nguyên chất lượng, nên đây được coi là lợi thế lớn giúp dừa Việt Nam đứng vững trên thị trường quốc tế.