Thăm nơi nắm giữ gần 29.000 tỷ USD ở Mỹ, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bày tỏ khát vọng lớn chưa từng có

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: VGP

Mới đây, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Vietjet, vừa có chuyến thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), trung tâm tài chính lớn nhất và lâu đời nhất thế giới.

Chuyến thăm này diễn ra ngay sau sự kiện lịch sử tại Seattle, nơi Vietjet tiếp nhận chiếc Boeing 737 đầu tiên trong hợp đồng 200 tàu bay trị giá 32 tỷ USD. Đây là đơn hàng hàng không lớn nhất giữa Việt Nam và Mỹ. Lễ bàn giao chiếc Boeing 737 diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường, hiện đang có chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo và bà Lynn Martin, Chủ tịch NYSE. Ảnh: VGP

Tại đây, trong sự đón tiếp trọng thị của bà Lynn Martin, Chủ tịch NYSE, bà Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ về sự phát triển mạnh mẽ của thị trường vốn Việt Nam trong 30 năm qua, với các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, trong đó có Vietjet và HDBank.

Nữ tỷ phú bày tỏ khát vọng đưa doanh nghiệp Việt Nam vươn ra sân chơi toàn cầu, hiện diện tại sàn chứng khoán lớn nhất thế giới ở New York, đồng thời mở rộng kênh huy động vốn quốc tế và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ sớm bay tới nước Mỹ và rất hào hứng tìm hiểu cơ hội huy động vốn tại thị trường vốn New York, sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là khát vọng của Vietjet và HDBank mà còn là ước mơ của nhiều doanh nghiệp Việt Nam mong muốn hội nhập toàn cầu".

Hiện nay, Vietjet và HDBank đều thuộc nhóm cổ phiếu VN30, mang lại giá trị bền vững cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với tầm nhìn toàn cầu và chiến lược phát triển bền vững, việc học hỏi và tiến tới huy động vốn tại NYSE, biểu tượng quyền lực của tài chính thế giới, được coi là cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Đặc biệt, trong chuyến thăm sàn NYSE, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tham dự nghi thức rung chuông kết thúc phiên giao dịch lúc 16h00. Kết thúc phiên giao dịch, thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng 48 điểm, tạo thêm dấu ấn cho một ngày đặc biệt.

Chuyến thăm NYSE của bà Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ mở ra cơ hội mới cho Vietjet, HDBank và các doanh nghiệp Việt Nam mà còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự nghi thức rung chuông kết thúc phiên giao dịch lúc 16h00. Ảnh: VGP

NYSE có tổng giá trị vốn hóa gần 29.000 tỷ USD

Trên thực tế, hiện nay, NYSE đang quản lý khoảng 2.400 công ty niêm yết, với tổng giá trị vốn hóa gần 29.000 tỷ USD.

Sau khi lắng nghe chia sẻ của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Lynn Martin, nữ Chủ tịch thứ hai trong lịch sử hơn 300 năm hoạt động của NYSE, cho biết về những bước phát triển của thị trường chứng khoán New York trong hơn 300 năm qua, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Vietjet và HDBank, khi tìm kiếm cơ hội tại thị trường vốn New York.

Theo thông tin từ sàn NYSE (thành lập năm 1792), việc rung chuông không chỉ là một truyền thống đầy màu sắc mà còn rất quan trọng đối với hoạt động của thị trường, để bảo đảm không có giao dịch nào diễn ra trước khi mở cửa (9h30) hoặc sau khi đóng cửa (16h).

Sàn NYSE bắt đầu đón những vị khách đặc biệt tới rung chuông kết thúc phiên giao dịch kể từ năm 1995. Trước đó, việc rung chuông này thuộc trách nhiệm của người quản lý sàn giao dịch.