Gặp Chủ tịch nước, lãnh đạo quỹ đầu tư 115 tỷ USD muốn cùng VN làm một việc: Tiềm năng thay thế Singapore

Chủ tịch nước tiếp Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Warburg Pincus, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN. Ảnh: TTXVN

Chiều 22/9 (theo giờ địa phương), nhân dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 tại Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Jeffrey David Perlman, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Warburg Pincus, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN.

Gặp Chủ tịch nước, ông Jeffrey David Perlman cho biết, Warburg Pincus hiện là quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất tại Việt Nam, với số vốn hơn 2 tỷ USD. Một trong những lĩnh vực mà quỹ Warburg Pincus đã tập trung phát triển thời gian qua là xây dựng hạ tầng số.

Vì vậy, thay mặt quỹ, ông bày tỏ mong muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm dữ liệu công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam.

Ông Jeffrey David Perlman cho biết, trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, ông thường xuyên làm việc với các đối tác của Việt Nam, qua đó giúp quảng bá hình ảnh và vai trò của Việt Nam với các doanh nghiệp quốc tế.

Sau khi lắng nghe ý kiến, Chủ tịch nước đề nghị Warburg Pincus sẽ tiếp tục có những đóng góp cụ thể vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Mỹ.

Chủ tịch nước khẳng định rằng, Việt Nam ủng hộ các đề xuất, kiến nghị cụ thể của Warburg Pincus liên quan đến quá trình kêu gọi hợp tác đầu tư và đề nghị quỹ nghiên cứu, trao đổi cụ thể với các đối tác Việt Nam để triển khai các đề xuất đã nêu một cách thực chất, hiệu quả, cũng như mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Warburg Pincus. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng Warburg Pincus sẽ tiếp tục đóng vai trò là đối tác đầu tư chiến lược, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Việt Nam có thể thay Singapore hút các siêu trung tâm dữ liệu thế giới

Việt Nam hiện định hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó AI là công nghệ chủ chốt, trở thành động lực chính giúp chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, làm mới các động lực tăng trưởng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay, Việt Nam có 41 trung tâm dữ liệu thương mại thuộc 12 doanh nghiệp, với tổng công suất thiết kế 221 MW.

Trên thực tế, nhiều tập đoàn công nghệ ở nước ta cũng đang đẩy mạnh kế hoạch xây dựng các siêu trung tâm dữ liệu. Chẳng hạn, Viettel đã khởi công dự án trung tâm dữ liệu công suất 140 MW từ tháng 4; CMC dự kiến khởi động dự án quy mô lớn tại TP HCM vào năm 2026.

Phối cảnh khu trung tâm dữ liệu 140 MW của Viettel tại Tân Phú Trung. Ảnh: VT

Theo giới phân tích, Việt Nam có tiềm năng vươn lên thành điểm đến mới của các trung tâm dữ liệu toàn cầu thay thế Singapore, nhờ có lợi thế về giá đất, chi phí nhân công cạnh tranh và khả năng cung ứng nguồn điện sạch dồi dào. Đây là yếu tố then chốt trong xu hướng xanh hóa hạ tầng số.

Warburg Pincus đặt trụ sở tại New York (Mỹ), là một trong những quỹ đầu tư tư nhân lớn và lâu đời nhất thế giới. Với danh mục hơn 1.000 doanh nghiệp trải rộng nhiều lĩnh vực cùng với tổng giá trị đầu tư vượt 115 tỷ USD, quỹ Warburg Pincus được coi là một trong những tên tuổi dẫn dắt tại Phố Wall.

Thực tế đây không phải lần đầu Warburg Pincus bày tỏ sự quan tâm tới hạ tầng và công nghệ tại Việt Nam. Bởi quỹ này đã có hơn một thập kỷ hiện diện và rót hơn 2 tỷ USD vào nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam, từ đó tạo ra hơn 40.000 việc làm (là thị trường đầu tư lớn thứ 3 ở châu Á sau Trung Quốc và Ấn Độ).

Tại Việt Nam, những dự án tiêu biểu của quỹ hợp tác tại Việt Nam như Vincom Retail, BW Industrial, Techcombank, MoMo và gần đây nhất là The Grand Hồ Tràm và Bệnh viện Xuyên Á đã thể hiện rõ cam kết lâu dài của Warburg Pincus trong việc góp phần vào phát triển hạ tầng, tài chính, thương mại và y tế tại Việt Nam.

Trong số đó, dự án Hồ Tràm tại Bà Rịa - Vũng Tàu là dự án tổng hợp dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí với tổng vốn đầu tư là 4,23 tỷ USD, đã giải ngân khoảng 1,5 tỷ USD. Dự án tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động, và đóng góp ngân sách trên 2.200 tỷ đồng trong 5 năm qua. Dự kiến, dự án sẽ tiếp tục giải ngân thêm 600 triệu USD đến cuối năm 2025 nâng tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng 2 tỷ USD.