DN 1,5 tỷ USD của Trung Quốc muốn xây 5 nhà máy tại Việt Nam, làm sản phẩm ứng dụng tại hơn 100 nước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh giới thiệu với ông Mã Bân, lãnh đạo Shemar Power về một số địa điểm để công ty nghiên cứu đầu tư. Ảnh: Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh, chiều 23/9, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo của Công ty Shemar Power (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, ông Mã Bân, Chủ tịch HĐQT Shemar Power cho biết, công ty đang có kế hoạch đầu tư xây 5 nhà máy (quy mô 70 ha) tại Việt Nam theo 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (từ năm 2025 - 2030), doanh nghiệp dự kiến xây dựng 2 nhà máy có diện tích khoảng 28 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 90 triệu USD. Giai đoạn 2 (từ năm 2027 - 2033), công ty sẽ xây dựng 3 nhà máy với diện tích khoảng 42 ha, tổng mức đầu tư khoảng 100 triệu USD.

Gặp lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch HĐQT Shemar Power bày tỏ mong muốn được tỉnh hỗ trợ lựa chọn địa điểm đầu tư, cũng như thực hiện các chính sách ưu đãi thuế, đất đai theo quy định. Đồng thời, ông Mã Bân đề nghị tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục đầu tư, sản xuất kinh doanh tại đây.

Sau khi lắng nghe ý kiến của ông Mã Bân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bày tỏ luôn hoan nghênh, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển.

Ông Phạm Văn Thịnh cho biết, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay có 33 khu công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích 10.171 ha; 93 cụm công nghiệp được thành lập trên tổng diện tích 3.497 ha. Trên thực tế, các tập đoàn lớn đầu tư vào các ngành công nghiệp, sử dụng công nghệ hiện đại, cũng như có dây chuyền sản xuất lớn đã làm thay đổi cơ cấu sản phẩm công nghiệp của tỉnh.

Lãnh đạo Shemar Power chia sẻ, công ty có kế hoạch xây 5 nhà máy tại Bắc Ninh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh còn có vị trí thuận lợi, hệ thống hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư cởi mở, đặc biệt là Sân bay quốc tế Gia bình vừa được khởi công xây dựng tại xã Gia Bình, với diện tích gần 2.000 ha. Đây là cảng hàng không quốc tế cấp 4E và dự kiến hoàn thành vào 31/12/2026. Khi hoàn thành, Sân bay quốc tế Gia bình sẽ là một trong 10 sân bay hiện đại nhất thế giới. Cùng với đó, còn có 2 tuyến đường sắt kết nối Việt Nam với Trung Quốc có đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Qua đó, đưa Bắc Ninh trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp quốc tế.

Ông Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế đầu tư, sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài tại tỉnh, từ đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp để sự hợp tác giữa hai bên đạt hiệu quả cao nhất.

Sản phẩm của Shemar Power hiện được ứng dụng tại hơn 100 quốc gia

Shemar Power được thành lập năm 1996. Ảnh: LinkedIn

Theo ông Mã Bân, Công ty Shemar Power được thành lập năm 1996 có trụ sở chính tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyên R&D và sản xuất sản phẩm điện lực từ vật liệu mới.

Hiện nay, Shemar Power có quy mô thị trường là 1,5 tỷ USD và được đánh giá là doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu về cách điện ngoài bằng vật liệu mới, đồng thời tham gia xây dựng 49 tiêu chuẩn quốc tế IEC/IEEE. Sản phẩm của Shemar Power đã được ứng dụng tại hơn 100 quốc gia, khách hàng là các công ty lưới điện và nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu thế giới.