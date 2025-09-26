Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại vừa phá kỷ lục chưa từng có trong lịch sử thương trường ở Việt Nam

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 26/9, cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục là điểm sáng dẫn dắt nhóm bảo vệ VN-Index. Đáng chú ý, cổ phiếu VIC tiếp tục lập đỉnh mới lên 164.000 đồng/cổ phiếu (tăng 3,8%), đưa vốn hóa của Tập đoàn Vingroup lên 636.000 tỷ đồng. Đây là một kỷ lục chưa từng có của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu lập đỉnh cũng đẩy tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng lên mức kỷ lục mới là 15,8 tỷ USD, tương ứng tăng hơn 1,2 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua. Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu thứ 162 trên thế giới (theo Forbes), đồng thời vẫn là người giàu nhất Việt Nam. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích này.

Đáng chú ý, với hơn 170 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, tài sản của bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng, cũng gia tăng đáng kể, khi đạt gần 28.000 tỷ đồng (tương đương với hơn 1 tỷ USD).

Vì sao cổ phiếu VIC liên tiếp tăng cao?

Theo các chuyên gia, sở dĩ cổ phiếu VIC liên tiếp tăng cao trong thời gian gần đây là do Tập đoàn Vingroup có nhiều hoạt động và thông tin tích cực.

Cụ thể, trong tháng 5/2025, CTCP Vinpearl, thành viên của Vingroup, chính thức niêm yết trên sàn HoSE với mã VPL. Hiện nay, VPL được giao dịch quanh mức là 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với vốn hóa 143.800 tỷ đồng.

Tiếp đó, trong tháng 6, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra mắt nguyên mẫu robot hình người mang thương hiệu của VinMotion. Đây được coi là bước tiến quan trọng của tập đoàn trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao.

Đến tháng 7, Vingroup công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 với kết quả tích cực. Cụ thể, tập đoàn đạt doanh thu thuần 46.312 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 2.265 tỷ đồng, tăng 31%. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 130.366 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.509 tỷ đồng, tương ứng tăng 120%.

Ngày 8/9/2025, Tập đoàn Vingroup tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet. Đáng chú ý, chỉ hưa đầy 24 giờ sau khi đơn vị công bố khởi kiện, đã có hơn 50 kênh hoặc trang mạng xã hội chủ động gỡ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc.

Trong tháng 9, HĐQT Tập đoàn Vingroup thông qua việc góp vốn thành CTCP Nghiên cứu, Phát triển và ứng dụng robot hình người VinDynamics. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong đó Vingroup sở hữu 51%, tương đương số tiền góp 252 tỷ đồng.

dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng đã chính thức được khởi công vào chiều 26/9. Ảnh: VIC

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Nhà máy nhiệt điện LNG do Liên doanh Vingroup – CTCP Năng lượng VinEnergo triển khai. Dự án này có tổng vốn khái toán hơn 178.012 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến lớn của Vingroup trong lĩnh vực năng lượng.

Chiều 26/9, dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng đã chính thức được khởi công tại Hải Phòng. Nhà máy này công suất thiết kế 4.800 MW, sau khi vận hành cuối 2030 sẽ cung cấp khoảng 19,2 tỷ kWh/năm, bổ sung nguồn điện lớn cho hệ thống quốc gia. Đây cũng sẽ là nhà máy điện khí LNG lớn nhất Việt Nam, nằm trong nhóm hàng đầu thế giới theo Quy hoạch điện VIII.