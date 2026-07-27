Tư lệnh CENTCOM nói gì về các cuộc tấn công của Mỹ quanh eo biển Hormuz

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, mới đây đã đưa ra nhận định về các cuộc tấn công của Mỹ quanh eo biển Hormuz.

Một cuộc tấn công của Mỹ nhắm trúng một mục tiêu của Iran, ngày 23/7/2026.

“Các mục tiêu ném bom được chỉ định trong khu vực về cơ bản đã bị tấn công. Giờ đây, nếu chúng ta tiếp tục hoạt động quân sự, sẽ không còn hiệu quả nữa.

Không có lý do gì để tiếp tục các cuộc tấn công trừ khi Mỹ quay trở lại các hoạt động chiến đấu quy mô lớn”, hãng tin Axios dẫn lời chỉ huy CENTCOM nói với Tổng thống Trump hôm 26/7.

Hôm 24/7, nhà lãnh đạo Mỹ đã tạm dừng các cuộc tấn công, đột ngột chấm dứt chiến dịch ném bom kéo dài 13 ngày giữa lúc có thông tin cho rằng các nhà trung gian hòa giải khu vực đang gấp rút làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mới.

Một số hãng tin Mỹ đưa tin, ông Trump cũng lo ngại về nguồn cung tên lửa đánh chặn đang cạn kiệt, vốn được sử dụng để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV trả đũa của Iran vào các căn cứ trên khắp Trung Đông.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump phủ nhận việc Mỹ đang thiếu đạn dược.

Eo biển Hormuz, một điểm nghẽn hàng hải quan trọng, vẫn đóng cửa đối với hoạt động vận chuyển thương mại thường xuyên bất chấp các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạ tầng cảng và địa điểm quân sự của Iran ở phía Nam nước này.

Mỹ đã nối lại lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vào đầu tháng này sau các cuộc tấn công vào tàu chở dầu đang cố gắng đi qua eo biển.

Cả hai bên đều đã ra tín hiệu, thỏa thuận ngừng bắn, đạt được lần đầu vào tháng 4/2026 và sau đó được mở rộng thông qua bản ghi nhớ (MoU) được ký kết vào ngày 17/6, về cơ bản đã kết thúc.