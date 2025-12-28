Tủ lạnh sạch sẽ, thơm tho chưa từng thấy khi được vệ sinh bằng thứ này - không phải giấm

Mùi hôi khó chịu có thể khiến bất kỳ ai cũng thấy ái ngại, và khi chúng phát ra từ tủ lạnh, lâu dần còn có thể làm ảnh hưởng đến hương vị thực phẩm. Các thiết bị gia dụng đôi khi bị bỏ quên trong quá trình vệ sinh, trong khi yếu tố vệ sinh lại vô cùng quan trọng để giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon.

Khi nói đến vệ sinh tủ lạnh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến giấm. Tuy nhiên, theo một chuyên gia dọn dẹp tên Kellsie, có một thứ khác cũng hiệu quả không kém.

Kellsie chia sẻ trong một video trên TikTok: “Với tư cách là một người dọn dẹp chuyên nghiệp, đây là những gì tôi luôn tin dùng cho những khu vực có mùi trong nhà. Chúng hiệu quả hơn nhiều so với nến thơm hay xịt khử mùi, và là những giải pháp nhanh gọn bạn có thể thử ngay hôm nay.”

Tủ lạnh là nơi thường tồn đọng những vết bẩn cứng đầu, mùi hôi khó chịu. (Ảnh minh họa)

Nguyên liệu bất ngờ giúp khử mùi hôi tủ lạnh hiệu quả

Tủ lạnh rất dễ bị bẩn do đồ ăn đổ ra hoặc cặn thức ăn còn sót lại. Khi các ngăn kệ và bên trong thiết bị không được vệ sinh kỹ lưỡng, mùi hôi kéo dài có thể xuất hiện và gây khó chịu.

Nếu bạn nhận thấy mùi vẫn còn dù đã loại bỏ thực phẩm bị hỏng, việc tổng vệ sinh sâu là điều cần thiết. Hãy lấy toàn bộ các khay và ngăn kéo ra khỏi tủ lạnh và làm sạch chúng thật kỹ.

Kellsie tiết lộ rằng chìa khóa để loại bỏ những mùi hôi khó chịu này chính là chiết xuất vani.

Chiết xuất vani có thể giúp khử mùi hôi tủ lạnh hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Hãy trộn hai thìa canh chiết xuất vani với một cốc rưỡi nước trong bình xịt.

Dùng hỗn hợp này lau sạch mọi bề mặt bằng giấy lau bếp hoặc khăn microfiber, nhưng không cần tráng lại bằng nước. Kellsie cho biết: “Vani tiếp tục phát huy tác dụng khử mùi, vì vậy tủ lạnh của bạn sẽ luôn thơm mát rất lâu sau khi bạn vệ sinh xong.”

Các phương pháp còn lại mà Kellsie khuyến nghị là chanh, baking soda và muối.

Các chuyên gia tại chuyên trang ẩm thực Delish giải thích: “Nếu bạn mở một hộp baking soda, đặt trong tủ lạnh mà nó không hấp thụ mùi, hãy cắt vài lát chanh, rắc baking soda và muối lên trên, rồi đặt chúng trên một chiếc đĩa trong tủ lạnh. Cách này sẽ có hiệu quả.”

Baking soda là một “vũ khí” hiệu quả chống lại mùi khó chịu nhờ khả năng trung hòa các mùi có tính axit. Là một chất kiềm, baking soda phản ứng với các mùi axit để trung hòa chúng.

Phản ứng hóa học giữa baking soda và axit sẽ trung hòa hoặc tạo ra một hợp chất ít mùi hơn. Điều này làm thay đổi độ pH, giúp loại bỏ mùi khó chịu.

Chanh cũng có lợi trong việc khử mùi hôi nhờ cung cấp axit citric để chống lại vi khuẩn. Nó hoạt động như một chất kháng khuẩn, sát trùng và tẩy trắng tự nhiên, có khả năng loại bỏ dầu mỡ, vết bẩn và tiêu diệt vi khuẩn, trở thành một lựa chọn thay thế đa năng, thân thiện với môi trường cho các sản phẩm tẩy rửa thương mại.