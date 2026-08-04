Tử hình Phạm Thị Diễm Nhi SN 1994

Phạm Thị Diễm Nhi SN 1994 bị tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chiều ngày 3/8, báo Tiền Phong đưa tin TAND TP.HCM đã chính thức tuyên án sơ thẩm đối với 8 bị cáo nằm trong đường dây "Mua bán trái phép chất ma túy" có quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP.HCM đã tuyên phạt mức án đối với từng bị cáo như sau:

Phạm Thị Diễm Nhi (SN 1994, ngụ TP.HCM): Mức án Tử hình.

Lê Đức Anh (SN 2000, ngụ TP.HCM): Mức án Tử hình.

Nguyễn Văn Hưng (SN 2003): Mức án Tù chung thân.

Các bị cáo còn lại: Huỳnh Quốc Dũng (SN 1985), Lê Phan Huy (SN 2003), Cao Tấn Tài (SN 1998), Lê Gia Tuấn (SN 2007) và Phan Thành Lộc (SN 2008) chịu mức án từ 7 đến 12 năm tù.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hình ảnh các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo hồ sơ vụ án mà báo Công an TP.HCM đăng tải, khoảng 20h ngày 5/7/2024, Tổ tuần tra Công an quận 5 (cũ) tiến hành kiểm tra hành chính xe máy do Lê Gia Tuấn điều khiển chở theo Phan Thành Lộc tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng (nay thuộc phường Chợ Lớn) do có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trích xuất dữ liệu điện thoại của hai đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tin nhắn trao đổi mua bán ma túy với Phạm Thị Diễm Nhi và Lê Đức Anh. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhi và Đức Anh tại quận 6 (cũ), công an thu giữ lượng lớn ma túy gồm: Hơn 7,5 kg Methamphetamine; Hơn 5,3 kg Ketamine; Nhiều viên và tinh thể MDMA cùng các chất ma túy khác.

Vũ khí & Dụng cụ: 01 quả lựu đạn, 01 khẩu súng, nhiều viên đạn cùng hàng loạt trang thiết bị phục vụ việc chia nhỏ, đóng gói ma túy.

Quá trình đấu tranh xác định, từ tháng 4/2024, Nhi tham gia vào hệ thống bán ma túy do Nguyễn Đăng Niệm (biệt danh “Hạt Dẻ”) cầm đầu. Nhóm này vận hành thông qua nhóm Telegram có tên “Lên đơn”. Khi có đơn đặt hàng, Nhi cùng đồng phạm sẽ chia nhỏ ma túy, giấu trong các gói thực phẩm hoặc vỏ hộp thuốc lá điện tử, sau đó book xe ôm công nghệ hoặc tự đi giao để qua mặt lực lượng chức năng.

Riêng trong ngày 5/7/2024, nhóm này tiếp nhận lượng ma túy lớn từ TP Thủ Đức (cũ) đưa về kho để chia nhỏ phân phối. Trong đó, Huỳnh Quốc Dũng mua gần 50g Ketamine và khoảng 29g Methamphetamine với giá hơn 31 triệu đồng để bán lại kiếm lời. Hầu hết số ma túy còn lại đã bị lực lượng công an phong tỏa, thu giữ kịp thời.

Đối với trùm đường dây Nguyễn Đăng Niệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tách vụ án và tiếp tục truy bắt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến các hành vi phạm tội khác của nhóm này, trước đó vào ngày 29/5/2025, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử và tuyên phạt đối với Phạm Thị Diễm Nhi, Lê Đức Anh và Lê Phan Huy về các tội danh "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Làm tiền giả".