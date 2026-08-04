HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tử hình Phạm Thị Diễm Nhi SN 1994

Chi Chi (Tổng hợp)
|

Phạm Thị Diễm Nhi SN 1994 bị tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chiều ngày 3/8, báo Tiền Phong đưa tin TAND TP.HCM đã chính thức tuyên án sơ thẩm đối với 8 bị cáo nằm trong đường dây "Mua bán trái phép chất ma túy" có quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP.HCM đã tuyên phạt mức án đối với từng bị cáo như sau:

Phạm Thị Diễm Nhi (SN 1994, ngụ TP.HCM): Mức án Tử hình.

Lê Đức Anh (SN 2000, ngụ TP.HCM): Mức án Tử hình.

Nguyễn Văn Hưng (SN 2003): Mức án Tù chung thân.

Các bị cáo còn lại: Huỳnh Quốc Dũng (SN 1985), Lê Phan Huy (SN 2003), Cao Tấn Tài (SN 1998), Lê Gia Tuấn (SN 2007) và Phan Thành Lộc (SN 2008) chịu mức án từ 7 đến 12 năm tù.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tử hình Phạm Thị Diễm Nhi SN 1994 - Ảnh 1.

Hình ảnh các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo hồ sơ vụ án mà báo Công an TP.HCM đăng tải, khoảng 20h ngày 5/7/2024, Tổ tuần tra Công an quận 5 (cũ) tiến hành kiểm tra hành chính xe máy do Lê Gia Tuấn điều khiển chở theo Phan Thành Lộc tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng (nay thuộc phường Chợ Lớn) do có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trích xuất dữ liệu điện thoại của hai đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tin nhắn trao đổi mua bán ma túy với Phạm Thị Diễm Nhi và Lê Đức Anh. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhi và Đức Anh tại quận 6 (cũ), công an thu giữ lượng lớn ma túy gồm: Hơn 7,5 kg Methamphetamine; Hơn 5,3 kg Ketamine; Nhiều viên và tinh thể MDMA cùng các chất ma túy khác.

Vũ khí & Dụng cụ: 01 quả lựu đạn, 01 khẩu súng, nhiều viên đạn cùng hàng loạt trang thiết bị phục vụ việc chia nhỏ, đóng gói ma túy.

Quá trình đấu tranh xác định, từ tháng 4/2024, Nhi tham gia vào hệ thống bán ma túy do Nguyễn Đăng Niệm (biệt danh “Hạt Dẻ”) cầm đầu. Nhóm này vận hành thông qua nhóm Telegram có tên “Lên đơn”. Khi có đơn đặt hàng, Nhi cùng đồng phạm sẽ chia nhỏ ma túy, giấu trong các gói thực phẩm hoặc vỏ hộp thuốc lá điện tử, sau đó book xe ôm công nghệ hoặc tự đi giao để qua mặt lực lượng chức năng.

Riêng trong ngày 5/7/2024, nhóm này tiếp nhận lượng ma túy lớn từ TP Thủ Đức (cũ) đưa về kho để chia nhỏ phân phối. Trong đó, Huỳnh Quốc Dũng mua gần 50g Ketamine và khoảng 29g Methamphetamine với giá hơn 31 triệu đồng để bán lại kiếm lời. Hầu hết số ma túy còn lại đã bị lực lượng công an phong tỏa, thu giữ kịp thời.

Đối với trùm đường dây Nguyễn Đăng Niệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tách vụ án và tiếp tục truy bắt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến các hành vi phạm tội khác của nhóm này, trước đó vào ngày 29/5/2025, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử và tuyên phạt đối với Phạm Thị Diễm Nhi, Lê Đức Anh và Lê Phan Huy về các tội danh "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Làm tiền giả".

Lệnh bắt tạm giam hàng loạt xe ôm: Trương Văn Ngọc Toàn SN 1993, Hồ Tấn Cầu SN 1984
Tags

tin hình sự

báo công an

Phụ nữ

Tin ngắn

Tin nóng trong ngày

báo mới

tử hình

Án tử hình

tuyên án tử hình

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

01:50
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại