Tự hào: Viettel là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trên thế giới làm được điều này

Chương trình Truy cập sớm do Qualcomm triển khai chỉ dành cho các đối tác chiến lược được lựa chọn. Viettel là đối tác đầu tiên trên toàn cầu tham gia chương trình.

Viettel và Qualcomm vừa ký kết Chương trình tiếp cận sớm công nghệ 6G, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực AI, trung tâm dữ liệu và phát triển sản phẩm công nghệ cho thị trường toàn cầu.

Viettel là đối tác đầu tiên trên toàn cầu ký kết Chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G với Qualcomm Technologies, bắt tay vào nghiên cứu và phát triển thế hệ công nghệ mạng di động tiếp theo, sau 2 thế hệ 4G và 5G đã làm chủ hơn 10 năm qua.

Hai bên hướng tới thực hiện cuộc gọi 6G tiền thương mại đầu tiên vào đầu năm 2029 trên hệ thống và thiết bị do chính Viettel nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Chương trình Truy cập sớm do Qualcomm triển khai chỉ dành cho các đối tác chiến lược được lựa chọn. Viettel là đối tác đầu tiên trên toàn cầu tham gia chương trình.

Chương trình cho phép Viettel tiếp cận nền tảng chipset và công cụ phát triển trước thời điểm thương mại hóa rộng rãi, từ đó phát triển sản phẩm song song với quá trình Qualcomm hoàn thiện nền tảng, rút ngắn thời gian nghiên cứu và sớm đưa các sản phẩm 6G ra thị trường khi chipset được thương mại hóa.

Trước đó, các chương trình công nghệ chiến lược của Qualcomm trước đây thường được khởi động tại những trung tâm công nghệ lớn như Mỹ và Hàn Quốc.

Việc Việt Nam và Viettel đồng hành trong chương trình truy cập sớm nền tảng 6G cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chiến lược phát triển các công nghệ thế hệ mới của Qualcomm.

Việc tham gia chương trình cũng đánh dấu bước mở rộng hợp tác giữa Viettel và Qualcomm, từ phát triển thiết bị 5G Open RAN sang nghiên cứu công nghệ 6G.

Bên cạnh nghiên cứu 6G, Viettel và Qualcomm thống nhất tiếp tục phối hợp mở rộng thị trường quốc tế cho các thiết bị 5G do Viettel phát triển tại Đông Nam Á, Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Qualcomm sẽ kết nối Viettel với các nhà mạng và đối tác toàn cầu, trong khi Viettel cung cấp các giải pháp, sản phẩm và kinh nghiệm triển khai thực tế, tạo điều kiện để thiết bị viễn thông “Make in Vietnam” tiếp cận sâu hơn thị trường quốc tế.