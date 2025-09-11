Từ đáy lòng, tôi khuyên bạn đầu tư 5 món đồ bếp này: Tiện lợi đỉnh cao, triệu người dùng đều phải khuất phục

Trong mắt nhiều người, đồ điện nhỏ trong bếp từng bị xem là "chiêu trò marketing" vì mua về thì tốn chỗ, dùng được đôi lần rồi bỏ xó. Nhưng thực tế thì cũng có không ít món từng bị gắn mác "phí tiền" lại trở thành trợ thủ đắc lực, giúp việc nấu nướng nhanh gọn, sạch sẽ và còn nâng hẳn trải nghiệm sống.

Dưới đây là 5 món đồ bếp điển hình như vậy.

1. Chảo điện đa năng

Nhiều người từng nghĩ chảo điện đa năng là món đồ có cũng được, không có cũng không sao, chỉ hợp với các bà nội trợ kiểu cũ. Nhưng khi trải nghiệm thực tế mới thấy đây là món đồ "đa-zi-năng" đích thực, phục vụ được từ bữa sáng cho tới tiệc cuối tuần.

Với một chiếc chảo điện đa năng, bạn có thể nướng thịt, cá, rau củ ngay trên bàn ăn mà không cần bếp nướng cồng kềnh, cũng chẳng lo khói ám mùi quần áo. Trời lạnh thì chỉ cần bật chế độ giữ ấm là đủ để mở một bàn trà cho bạn bè quây quần. Buổi sáng thì khỏi lo xoong nồi lỉnh kỉnh, chỉ 10 phút là có ngay bữa sáng. Một chiếc chảo điện gọn gàng mà làm được từ nướng, áp chảo, rán tới giữ ấm, bảo sao càng ngày càng hot trở lại.

2. Lò vi sóng

Lò vi sóng từng là "nỗi thất vọng quốc dân" vì hâm cơm thì khô, đồ ăn nóng không đều, thậm chí đun trứng còn dễ nổ tung. Nhưng sự thật là chỉ vì nhiều người chưa biết khai thác hết khả năng của nó.

Ngoài việc hâm cơm, lò vi sóng có thể biến thành "trợ thủ buổi sáng" cực tiện, bạn chỉ cần đánh tan trứng, thêm chút nước rồi quay vài phút là đã có bát trứng hấp mềm mượt. Bạn muốn snack nhanh? 3 phút rang đậu phộng giòn rụm, chẳng cần canh lửa hay lo khét. Ngay cả những việc lặt vặt như bóc tỏi, chỉ cần quay 20 giây, lớp vỏ bong tróc dễ như chơi. Mùa hè lười bật bếp, bạn còn có thể hấp cá, nướng khoai hay làm cả mì trộn. Hóa ra, vấn đề không phải do lò vi sóng vô dụng mà là bạn chưa dùng đúng cách thôi.

3. Ấm đun đa năng/ấm dưỡng sinh

Nhiều người từng mua ấm đun dưỡng sinh theo trend rồi bỏ xó vì thấy bất tiện: nấu nước lâu, cháo dễ khê. Nhưng chiếc ấm tưởng "vô dụng" này thực tế lại là giải pháp cực hay cho lối sống bận rộn.

Buổi tối bạn ngâm ít gạo, đậu vào ấm, sáng dậy chỉ cần nhấn nút là đã có nồi cháo ngon. Hoặc muốn nhanh gọn thì chỉ cần bỏ vào vài sợi mì cùng rau củ, 15 phút sau là có tô mì nóng hổi. Trời lạnh, bạn bật chế độ giữ nhiệt để dùng như máy tạo ẩm mini, vừa đun nước vừa làm ấm không khí. Ngày nóng thì chỉ cần hẹn giờ nấu chè đậu xanh rồi bỏ vào tủ lạnh, hôm sau có sẵn đồ giải nhiệt. Không chỉ dừng ở nấu nước, hãm trà, chiếc ấm nhỏ gọn này hoàn toàn xứng đáng được gọi là đa năng trong bếp.

4. Máy xay sinh tố công suất lớn

Không ít gia đình từng mua máy xay xịn về chỉ để ép nước hoa quả, vài tuần sau thì quên luôn. Lý do là ồn ào, cồng kềnh, khó rửa. Nhưng nếu biết khai thác, chiếc máy này không chỉ là máy làm smoothie mà còn là "nhà máy chế biến mini".

Bạn có thể xay nhuyễn thịt chỉ trong vài phút để làm nhân bánh, làm súp mịn màng cho bé mà không tốn sức. Với chức năng hẹn giờ, buổi tối ngâm sẵn đậu, sáng tỉnh dậy là có ngay ly sữa đậu nành nóng hổi. Một số dòng còn tích hợp chế độ tự làm sạch, bạn chỉ cần cho nước vào, máy tự quay tạo hơi nước làm sạch toàn bộ cối và lưỡi dao. Nhìn chung, chiếc máy xay công suất lớn hoàn toàn có thể thay thế cả một dàn đồ bếp cồng kềnh.

5. Nồi chiên không dầu

Từng bị chê là đồ chỉ dùng vài lần rồi bỏ, nồi chiên không dầu nhiều năm nay vẫn là tâm điểm tranh cãi. Nhưng thực tế, nếu biết cách, món đồ này đúng nghĩa là "người bạn cứu cánh" của hội bận rộn.

Bạn chỉ cần lót giấy nến hoặc khay silicon là việc dọn rửa nhẹ tênh, không lo dầu mỡ bám chặt. Muốn nấu nhiều hơn trong một lần thì bạn đặt thêm vỉ ngăn là nhân đôi dung tích, một lần vừa nướng gà, vừa làm bánh. Những dòng máy đời mới còn chia đôi ngăn - một bên chiên cá, một bên nướng bánh, tất cả chín cùng lúc. Không chỉ dừng ở chiên ít dầu, nồi chiên còn làm được từ bánh ngọt, snack healthy cho tới cả món nướng BBQ. Không quá lời khi gọi đây là món đồ phải có cho gia đình hiện đại.

Nguồn: Toutiao