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Tự biết máy móc quá đắt đỏ, Apple mở dịch vụ cho thuê MacBook, iPhone, iPad và Watch, đang dùng muốn trả lại hay nâng cấp đều được

Phạm Hoàng
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Apple được cho là sắp ra mắt chương trình "Apple Upgrade" mới tại Mỹ, cho phép khách hàng thuê iPhone, iPad, Mac và Apple Watch theo hình thức trả góp hàng tháng thông qua Klarna, đồng thời có thể nâng cấp hoặc trả lại thiết bị trước khi hết hạn hợp đồng.

Apple chuyển từ chương trình nâng cấp iPhone sang mô hình thuê thiết bị

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple sẽ sớm giới thiệu một chương trình mới mang tên Apple Upgrade, dự kiến bắt đầu từ ngày 28/7 tại thị trường Mỹ. Đây được xem là sự thay thế cho chương trình iPhone Upgrade Program đã tồn tại nhiều năm.

- Ảnh 1.

Thay vì chỉ áp dụng cho iPhone, Apple Upgrade sẽ mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm hơn, bao gồm iPhone, iPad, Mac và Apple Watch. Người dùng sẽ không cần thanh toán toàn bộ giá trị thiết bị ngay từ đầu mà có thể trả theo từng tháng thông qua hình thức thuê tài chính (leasing). Thời hạn thuê được cho là 24 tháng đối với iPhone và Apple Watch, trong khi Mac và iPad sẽ có thời hạn 36 tháng.

Có thể nâng cấp máy hoặc trả lại trước khi hết hợp đồng

Điểm đáng chú ý của Apple Upgrade là tính linh hoạt cao hơn so với hình thức trả góp thông thường. Trong thời gian thuê, người dùng có thể thanh toán trước phần còn lại của hợp đồng, đổi sang thiết bị mới trước khi hết hạn hoặc tiếp tục giữ máy sau khi kết thúc thời gian thuê. Nếu không muốn sở hữu thiết bị nữa, họ cũng có thể trả lại cho Apple.

- Ảnh 2.

Từng lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến mức phí thuê hàng tháng, đồng thời một số trường hợp có thể phát sinh thêm chi phí. Toàn bộ phần tài chính của chương trình sẽ do Klarna đảm nhiệm. Trước khi tham gia, khách hàng phải trải qua quy trình kiểm tra tín dụng ở mức cơ bản (soft credit check), hình thức không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của người dùng.

Không đi kèm bảo hiểm, nhiều sản phẩm giá rẻ không được áp dụng

Apple được cho là sẽ quảng bá Apple Upgrade như một giải pháp có chi phí tiếp cận thấp hơn và linh hoạt hơn so với trả góp truyền thống. Tuy nhiên, chương trình này sẽ không bao gồm bảo hiểm thiết bị. Điều đó đồng nghĩa nếu máy bị hỏng hoặc bị mất, người dùng vẫn phải tiếp tục thanh toán khoản phí thuê hàng tháng. Chi phí sửa chữa hoặc thay thế thiết bị cũng sẽ không được Apple chi trả theo chương trình này.

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Nguồn tin cũng cho biết một số sản phẩm có giá thấp sẽ không nằm trong diện áp dụng, bao gồm iPhone 16, iPad tiêu chuẩn, MacBook Neo và Apple Watch SE. Hiện Apple chưa chính thức xác nhận thông tin trên. Nếu đúng như kế hoạch, Apple Upgrade sẽ được triển khai đầu tiên tại Mỹ, trước khi có khả năng mở rộng sang các thị trường khác trong tương lai.

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