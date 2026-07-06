Từ 63kg xuống 43kg rồi không tăng lại suốt 2 năm: Cô gái tiết lộ 9 thói quen "nhỏ nhưng có võ", bất ngờ nhất là vẫn ăn đồ ngọt

Giảm cân không khó bằng giữ được cân nặng sau khi đã giảm. Đây cũng là điều khiến nhiều người thất bại khi liên tục rơi vào vòng luẩn quẩn: giảm được vài kg rồi lại tăng trở lại.

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ hành trình giảm từ 63kg xuống còn 43kg. Trong 3 tháng đầu, cô tập trung giảm cân để đưa cân nặng về mốc khoảng 50kg, sau đó chuyển sang chế độ ăn uống và sinh hoạt nhẹ nhàng hơn nhằm tiếp tục giảm mỡ. Đến nay, cô đã duy trì vóc dáng ổn định hơn 2 năm mà không tăng cân trở lại.

Theo cô, bí quyết không nằm ở việc ép bản thân nhịn ăn hay tập luyện quá sức, mà là biến những nguyên tắc giảm cân thành thói quen sống hằng ngày.

Mỗi bữa ăn đều theo một thứ tự cố định

Một trong những nguyên tắc cô duy trì là luôn ăn theo thứ tự: rau xanh - thực phẩm giàu protein - tinh bột .

Bên cạnh đó, cô uống trên 2 lít nước mỗi ngày và ưu tiên những bữa ăn cân đối dinh dưỡng, kể cả khi ăn ngoài.

Ban ngày, cô ăn đầy đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể. Đến bữa tối, khẩu phần được giảm bớt, hạn chế ăn quá no và tuyệt đối không ăn khuya. Khi cảm thấy no khoảng 70-80%, cô sẽ dừng bữa.

Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn rau và protein trước có thể giúp tăng cảm giác no, từ đó hạn chế lượng tinh bột và tổng năng lượng nạp vào.

Không cắt hẳn đồ ngọt

Khác với nhiều chế độ giảm cân khắt khe, cô không cấm bản thân ăn bánh kẹo hay món tráng miệng yêu thích.

Mỗi khi thèm đồ ngọt, cô vẫn ăn nhưng chỉ với lượng nhỏ để thỏa mãn cảm giác thèm. Theo cô, càng ép bản thân kiêng khem tuyệt đối thì nguy cơ ăn bù, ăn mất kiểm soát càng cao.

Ngoài ra, cô cũng hạn chế các món nhiều dầu mỡ, quá mặn hoặc quá cay nhằm giảm lượng calo và natri trong khẩu phần hằng ngày.

Những thói quen nhỏ tạo nên khác biệt

Bên cạnh chế độ ăn, cô duy trì nhiều thói quen tưởng chừng đơn giản nhưng lại giúp việc kiểm soát cân nặng dễ dàng hơn.

Sau mỗi bữa ăn, cô thường đứng hoặc đi lại nhẹ nhàng khoảng 30 phút thay vì ngồi hoặc nằm ngay.

Mỗi sáng sau khi thức dậy, cô đều cân để theo dõi sự thay đổi của cơ thể. Nếu cân nặng tăng nhẹ, cô sẽ điều chỉnh khẩu phần trong ngày thay vì chờ đến khi tăng quá nhiều mới bắt đầu giảm cân.

Cô cũng ưu tiên ngủ đủ giấc bởi thiếu ngủ dễ làm tăng cảm giác đói, khiến việc kiểm soát ăn uống trở nên khó khăn hơn.

9 thói quen giúp cô duy trì vóc dáng suốt 2 năm:

Uống trên 2 lít nước mỗi ngày.

Ăn theo thứ tự: rau xanh - protein - tinh bột.

Ban ngày ăn đủ chất, buổi tối ăn nhẹ và không ăn khuya.

Dừng bữa khi no khoảng 70-80%.

Đứng hoặc đi lại nhẹ khoảng 30 phút sau khi ăn.

Không cắt hoàn toàn đồ ngọt, chỉ kiểm soát khẩu phần.

Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, quá mặn hoặc quá cay.

Ngủ đủ giấc mỗi ngày.

Cân vào buổi sáng để kịp thời điều chỉnh chế độ ăn.

Muốn giữ dáng lâu dài, hãy biến giảm cân thành lối sống

Điều đáng chú ý trong câu chuyện này không phải là con số 20kg, mà là việc cô vẫn giữ được cân nặng ổn định sau hơn 2 năm.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng những phương pháp giảm cân quá nhanh hoặc quá khắc nghiệt thường khó duy trì lâu dài. Ngược lại, việc xây dựng những thói quen ăn uống và sinh hoạt phù hợp với cuộc sống hằng ngày sẽ giúp kiểm soát cân nặng bền vững hơn, đồng thời giảm nguy cơ tăng cân trở lại.

Thay vì coi giảm cân là một "chiến dịch ngắn hạn", nhiều người thành công lại xem đó là một phần trong lối sống. Chính những thay đổi nhỏ nhưng được duy trì mỗi ngày mới là yếu tố quyết định giúp vóc dáng ổn định theo thời gian.