Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực.

Từ ngày 1/7/2026, một số nguồn thu nhập trước đây chưa thuộc diện chịu thuế sẽ chính thức được bổ sung vào danh mục tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Việc cập nhật các quy định mới là cần thiết để người dân chủ động kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định và tránh phát sinh sai sót.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Thanh niên thông tin, theo luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (có hiệu lực từ 1/7), có 10 khoản thu nhập chịu thuế bao gồm:

Thu nhập từ kinh doanh (hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; kinh doanh thương mại điện tử...).

Thu nhập từ tiền lương, tiền công (tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức; các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác…).

Thu nhập từ đầu tư vốn (tiền lãi cho vay; lợi tức cổ phần; thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác).

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn (chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế; chuyển nhượng chứng khoán; chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác).

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở...).

Thu nhập từ trúng thưởng (trúng thưởng xổ số; trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại...).

Thu nhập từ tiền bản quyền (chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ).

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và các tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Thu nhập khác (chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon; chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá; chuyển nhượng tài sản số; chuyển nhượng vàng miếng). Đây đều là các khoản thu nhập chịu thuế bổ sung so với quy định hiện hành.

21 khoản thu nhập miễn thuế

Theo luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, có 21 khoản thu nhập thuộc diện miễn thuế. Trong đó, nhiều khoản là bổ sung mới như: thu nhập từ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; tiền lương làm đêm, làm thêm giờ; tiền lương những ngày không nghỉ phép; một số khoản thu nhập từ quỹ đầu tư tín chỉ carbon...

Đầu tiên là nhóm giao dịch bất động sản nội bộ gia đình. Mọi khoản thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là nhà đất giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái, ông bà với cháu, anh chị em ruột đều được miễn thuế. Đặc biệt, nếu cá nhân bán nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt Nam thì cũng hoàn toàn không phải đóng khoản thuế này.

Tiếp theo là nhóm thu nhập từ an sinh xã hội và tiền lương đặc thù. Toàn bộ tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội hoặc quỹ hưu trí tự nguyện chi trả đều được miễn thuế. Đối với người lao động, phần tiền lương làm việc ban đêm hoặc làm thêm giờ được chi trả cao hơn mức ngày thường cũng nằm trong danh mục không phải nộp thuế. Thuyền viên người Việt Nam làm việc trên các tàu nước ngoài hoặc tàu Việt Nam vận tải quốc tế cũng được hưởng chính sách miễn thuế lương này.

Thứ ba là nhóm tiền lãi và tiền bồi thường. Người dân nhận tiền lãi từ gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, lãi trái phiếu Chính phủ hay dòng tiền kiều hối gửi về nước sẽ không bị tính thuế. Các khoản tiền bồi thường từ hợp đồng bảo hiểm, tai nạn lao động hoặc khoản bồi thường nhà nước cũng được miễn trừ hoàn toàn.

Thứ tư là nhóm nông nghiệp và đặc thù ngành nghề. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, đánh bắt thủy hải sản chưa qua chế biến hoặc mới sơ chế thông thường sẽ không phải nộp thuế. Ngay cả thu nhập từ việc chuyển đổi đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất cũng được miễn thuế.

Điểm mới nổi bật nhất của Luật sửa đổi là nhóm khuyến khích phát triển khoa học và xã hội. Nhà nước quyết định miễn thuế cho thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đi cùng với đó là các khoản học bổng từ ngân sách, nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích nhân đạo hoặc thu nhập từ các quỹ từ thiện chính thống.

Ngoài ra, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện hoặc nhiễm HIV cũng nằm trong danh sách 21 khoản miễn thuế, theo tờ Sức khỏe và Đời sống.