Từ 1/1/2027, người nghỉ việc có thể nhận trợ cấp thất nghiệp tới 28,5 triệu đồng/tháng: Điều kiện là gì?

Người nghỉ việc được nhận trợ cấp thất nghiệp tới 28,5 triệu đồng/tháng trong trường hợp nào?

Từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động có sự thay đổi đáng chú ý, nhưng không phải ai nghỉ việc cũng được hưởng mức mới.

