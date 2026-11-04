Từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động có sự thay đổi đáng chú ý, nhưng không phải ai nghỉ việc cũng được hưởng mức mới.
Từ 1/1/2027, người nghỉ việc có thể nhận trợ cấp thất nghiệp tới 28,5 triệu đồng/tháng: Điều kiện là gì?
Nguyệt Phạm |
Người nghỉ việc được nhận trợ cấp thất nghiệp tới 28,5 triệu đồng/tháng trong trường hợp nào?
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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