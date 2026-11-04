Từ 1/10/2026, cha mẹ thuộc trường hợp này có thể nhận trợ cấp 5.422.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì?

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, một số cha mẹ có thể được hưởng đồng thời hai khoản trợ cấp hằng tháng nếu đáp ứng những điều kiện đặc biệt.

Theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/10/2026, cha mẹ thuộc diện thân nhân người có công với cách mạng trong một số trường hợp đặc biệt có thể được hưởng đồng thời hai khoản trợ cấp hằng tháng với tổng mức 5.422.000 đồng.

