Từ 1/10/2026, người đang đi học có thể nhận trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng: Những ai đủ điều kiện?

Từ ngày 1/10/2026, một số người đang đi học có thể được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng theo chính sách mới, tùy thuộc vào diện đối tượng và điều kiện học tập.

Theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/10/2026, người đang đi học thuộc diện người có công hoặc thân nhân người có công với cách mạng có thể được hưởng trợ cấp ưu đãi lên tới 3.012.000 đồng/tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

