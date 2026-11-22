Từ ngày 1/1/2026, một nhóm người nghỉ việc vẫn được bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế, ngay cả khi tạm dừng nhận trợ cấp trong trường hợp luật định.

Từ ngày 1/1/2026, một nhóm người lao động sau khi nghỉ việc vẫn được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng BHYT, kể cả trong một số trường hợp tạm dừng nhận trợ cấp theo quy định.

