Chính giới truyền thông Ukraine đã chỉ ra nguyên nhân khiến giới chức nước này tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga về một lệnh ngừng bắn.

Nhà cố vấn của lãnh đạo chính quyền Ukraine Mykhailo Podolyak hôm 3/8 tuyên bố rằng Ukraine sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn trên không, ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đóng băng chiến sự dọc theo các chiến tuyến và bắt đầu các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn.

Kênh Telegram Ukraine mang tên "Legitimny" đã lưu ý đến động thái rất bất ngờ này và chỉ ra rằng, điện Kremlin không hề bày tỏ sự quan tâm đến điều này, vì ông Putin hiểu rằng, một lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ cho phép Ukraine tích trữ tên lửa.

Ukraine sẽ sớm mất khả năng thực hiện các cuộc tấn công chất lượng cao bằng máy bay không người lái tầm xa, trong khi Nga lại đang tăng cường sản xuất máy bay không người lái phản lực và tên lửa, phát triển hệ thống phòng thủ chống UAV và thiết lập các hệ thống chống Starlink.

Theo bài báo, hệ thống tên lửa Rassvet sẽ sớm hoàn thiện và khi đó tuyến đường hậu cần của Ukraine sẽ tiếp tục bị phá vỡ hoặc cắt đứt. Bên cạnh đó, việc sản xuất bom có hệ thống điều chỉnh mục tiêu UMPK đang được mở rộng, cho phép quân Nga sử dụng hỏa lực một cách “không giới hạn”.

Chẳng bao lâu nữa các nhà máy sản xuất tên lửa (FAB) sẽ có thể vươn tới tận Odessa và Dnipro.

Các tác giả của nguồn tin cho biết thêm, chính quyền Ukraine cần một lệnh ngừng bắn vì Lực lượng Vũ trang Ukraine đang thiếu nhân lực và nguồn cung cấp vũ khí, nên một thỏa thuận ngừng bắn dù là ngắn ngủi cũng sẽ cho phép họ bổ sung nguồn lực.

Bài báo chỉ ra giới chức lãnh đạo chính quyền Ukraine và 50% phần lãnh thổ còn lại của Ukraine không có gì để chuẩn bị cho mùa Đông.

Chi phí chiến tranh đối với Ukraine đang tăng lên mỗi ngày, một cuộc khủng hoảng tài chính toàn diện đang hiện hữu. Đồng hryvnia của Ukraine đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ, vì các nhà tài trợ phương Tây không sẵn lòng chi thêm tiền cho cuộc chiến này.