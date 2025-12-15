Truy xuất nguồn gốc vụ nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đã ký văn bản gửi Sở Y tế Quảng Ngãi sau khi nhận báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh về nhiều ca nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại một số điểm bán bánh mì thuộc chuỗi Hồng Vân. Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và phải nhập viện điều trị.

Nhiều người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Internet

Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương tập trung nguồn lực cứu chữa, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng người bệnh; đồng thời tổ chức điều tra toàn diện, xác định nguồn cung nguyên liệu nghi gây ngộ độc, lấy mẫu xét nghiệm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Quảng Ngãi được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ quy định an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình chế biến, vận chuyển, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu theo quy định.

Người dân cũng được khuyến cáo lựa chọn thực phẩm và cơ sở ăn uống bảo đảm an toàn, nhất là khi phục vụ các sự kiện đông người.

Trước đó, ngày 13-12, Sở Y tế Quảng Ngãi đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm việc với chủ cơ sở và các điểm bán bánh mì trên địa bàn. UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại, yêu cầu các quầy bánh mì Hồng Vân tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.