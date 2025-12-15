Cùng ăn bánh mì tại một xe bán dạo, hơn 30 người ở Lâm Đồng nhập viện

Chiều 14/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông tin, hơn 30 người dân tại khu vực Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ) phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm .

Phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Phước.

Theo thông tin ban đầu, hiện các bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Bệnh viện Đa khoa An Phước. Trước đó, từ chiều 12/12, các cơ sở y tế đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt và mệt mỏi.

Qua khai thác bệnh sử, các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì mua tại cùng một xe bán bánh mì trên địa bàn phường Phan Thiết trước khi xuất hiện triệu chứng.

Ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh, các bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế để phối hợp xử lý. Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã cử lực lượng đến làm việc, thu thập thông tin, lấy lời khai bệnh nhân và lấy mẫu thực phẩm liên quan gửi Viện Pasteur xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.