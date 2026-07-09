Truy tìm Vũ Thị Hậu SN 1989

Đối tượng Vũ Thị Hậu có liên quan đến vụ án hình sự hiện không rõ đang ở đâu.

Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 9/7/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Đánh bạc” xảy ra ngày 10/5/2026 tại thôn Thọ An, xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy tìm đối tượng Vũ Thị Hậu, giới tính nữ (sinh năm 1989, trú tại thôn Đèo Thượng, xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang) là đối tượng có liên quan đến vụ án hình sự trên, hiện không rõ đang ở đâu.

Đối tượng Vũ Thị Hậu - Ảnh: Công an Tuyên Quang

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị thân nhân đối tượng và người dân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khi có thông tin về đối tượng trên đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại 02073.871.161 hoặc Điều tra viên Nguyễn Đức Thắng, số điện thoại 0987.890.111

Cơ quan điều tra cam kết bảo đảm tuyệt đối bí mật về cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin.