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Điều tra số tiền hơn 3 triệu đồng, công an bắt Võ Thành Quí SN 2003

Trang Anh
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Các nạn nhân của Võ Thành Quí gồm chủ cơ sở lưu trú, tài xế taxi và tiểu thương buôn bán.

Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 9/7/2026 cho biết, Công an phường Mỹ Ngãi vừa bắt giữ đối tượng thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phiếu chuyển khoản giả.

Cụ thể, ngày 24/6/2026, Công an phường Mỹ Ngãi xác minh, mời làm việc và làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Võ Thành Quí (SN 2003, ngụ khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Ngãi) sau khi tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc bị lừa đảo trong giao dịch mua bán hàng hóa.

Tại cơ quan Công an, Quí thừa nhận đã sử dụng thủ đoạn tạo phiếu chuyển khoản giả trên điện thoại để lừa nhiều bị hại tin rằng tiền đã được chuyển thành công, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra mở rộng, đối tượng khai nhận đã thực hiện liên tiếp 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường Mỹ Ngãi và phường Cao Lãnh với tổng số tiền 3,88 triệu đồng.

Đối tượng Võ Thành Quí - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Các nạn nhân gồm chủ cơ sở lưu trú, tài xế taxi và tiểu thương buôn bán, bị đối tượng lợi dụng sự chủ quan trong việc kiểm tra giao dịch ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện một vụ trộm cắp xe mô tô trị giá khoảng 17 triệu đồng vào tháng 5/2026 tại khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Ngãi rồi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định đối tượng dương tính với chất ma túy. Hiện Công an phường Mỹ Ngãi đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ, xác minh các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ các giao dịch chuyển khoản trước khi giao tài sản hoặc hàng hóa nhằm tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

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