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Khám xét nơi ở, tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Khanh SN 2004

Trang Anh
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Công an phường Nghĩa Đô đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Khanh và Hà Xuân Anh Đức.

Công an phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội cho biết vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời làm rõ thêm một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 25/6/2026, Công an phường Nghĩa Đô phát hiện Hoàng Ngọc Khanh (SN 2004, trú tại xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) có biểu hiện nghi vấn tại khu vực ngách 20/117 Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện Khanh mang theo một hộp loa, bên trong có túi ni lông chứa các viên nén và tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, Khanh khai nhận số tang vật trên là ma túy “kẹo” và Ketamine, được đối tượng chuẩn bị mang đi bán. Tiếp tục khám xét nơi ở của Khanh tại ngách 20/117 Mỹ Đình, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều túi ni lông chứa viên nén, tinh thể màu trắng và chất bột với các ký hiệu khác nhau.

Đối tượng Hoàng Ngọc Khanh (trái) và Hà Xuân Anh Đức - Ảnh: Công an Hà Nội

Mở rộng điều tra, Khanh khai nhận trước đó đã giao một đơn hàng gồm 3 viên nén màu hồng và một túi ma túy dạng nước cho một đối tượng tại phố Yên Hòa, phường Cầu Giấy. Từ lời khai của Khanh, Công an phường Nghĩa Đô đã tiến hành xác minh, bắt giữ Hà Xuân Anh Đức (SN 1992, trú tại Thanh Hóa), thu giữ tang vật gồm 3 viên nén màu hồng và một túi bột màu vàng.

Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ của các đối tượng là 113,770 gram. Công an phường Nghĩa Đô đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Khanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Hà Xuân Anh Đức về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

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