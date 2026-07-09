Ai biết hoặc nhìn thấy Ngô Thị Như và Trần Ngọc Chung ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội ngày 8/7/2026 cho biết đang truy tìm 2 người tên Ngô Thị Như và Trần Ngọc Chung.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến đối tượng Ngô Thị Như (SN: 1980; nơi ĐKTT: Tổ 13, Khu Đông, Ấp Hòa Hợp, xã Xuân Định, Đồng Nai).

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Ngô Thị Như hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy Ngô Thị Như ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0972533238) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Ngô Thị Như (trái) và Trần Ngọc Chung - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến người tên Trần Ngọc Chung (SN: 1968; nơi ĐKTT: Tổ dân phố Bình Nguyên, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La).

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Trần Ngọc Chung hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy Trần Ngọc Chung ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0908111079) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

