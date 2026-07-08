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Khởi tố Nguyễn Văn Đoan 56 tuổi sau hàng loạt bài đăng trên Facebook

Trang Anh
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Facebook mang tên “Nguyễn Đoan” thường xuyên đăng tải công khai các bài viết, video có nội dung sai lệch, mang tính công kích, xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Lai Châu ngày 7/7/2026 cho biết vừa khởi tố đối tượng lợi dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và giám sát thông tin trên không gian mạng, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Đoan” thường xuyên đăng tải công khai các bài viết, video có nội dung sai lệch, mang tính công kích, xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, từ khoảng tháng 10/2025 đến ngày 05/3/2026, tài khoản này đã đăng tải 394 bài viết, video với tần suất dày đặc, có ngày từ 2 đến 5 bài. Một số nội dung có thông tin sai lệch thu hút lượng xem và tương tác lớn, kéo theo nhiều bình luận tiêu cực, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân.

Nội dung Đoan đăng tải - Ảnh: Công an Lai Châu

Trước dấu hiệu bất thường này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập tung rà soát, thu thập dữ liệu điện tử xác minh làm rõ vi phạm của tài khoản này. Quá trình xác minh xác định chủ tài khoản Facebook nêu trên là Nguyễn Văn Đoan (sinh năm 1970, trú tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu).

Nguyễn Văn Đoan thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, dùng các công cụ có sẵn trên nền tảng mạng xã hội để chỉnh sửa, ghép nội dung, chèn chữ, viết mô tả và thiết lập chế độ công khai nhằm tăng khả năng lan truyền. Các bài đăng sau đó tiếp tục được nhiều tài khoản khác bình luận, chia sẻ, làm gia tăng tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Cơ quan CSĐT khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đoan (có gạch chéo) - Ảnh: Công an Lai Châu

Theo tài liệu điều tra ban đầu, mục đích của việc đăng tải là nhằm tạo xu hướng, tăng lượt theo dõi, tăng tương tác trên mạng xã hội, để kiếm tiền từ các dịch vụ chi trả của nền tảng Facebook.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đoan về hành vi có dấu hiệu “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Từ số tiền 810.000 đồng, công an mời Nguyễn Văn Nam SN 1983 lên làm việc
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