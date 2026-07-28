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Truy tìm sinh vật lạ, nghi cá sấu nổi trên suối ở Đồng Nai

Văn Quân
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Nhiều ngày qua, lực lượng chức năng và người dân xã Đăk Ơ (TP Đồng Nai) khẩn trương tổ chức tìm kiếm sinh vật lạ, nghi là cá sấu tại suối Cây Xanh, đồng thời phát cảnh báo nguy hiểm tới người dân.

Hình ảnh một cá thể nghi cá sấu do người dân ghi lại tại khu vực cầu Cây Xanh

Ngày 28/7, các lực lượng chức năng và người dân xã Đăk Ơ (TP Đồng Nai) tiếp tục tìm kiếm sinh vật lạ gần suối cầu Cây Xanh (thôn Bù Xia).

Trước đó vào chiều 25/7, một số người dân đi làm rẫy qua khu vực cầu Cây Xanh phát hiện một sinh vật lạ nghi là cá sấu đang bơi dưới suối.

Các lực lượng và người dân lội suối tìm kiếm sinh vật lạ nghi cá sấu

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an, dân quân tự vệ, kiểm lâm phối hợp với người dân tổ chức kiểm tra hiện trường, đồng thời triển khai tìm kiếm dọc tuyến suối nhằm xác minh, kịp thời xử lý nếu có nguy cơ đe dọa đến an toàn người dân.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp. Dòng suối kéo dài, hai bên bờ cây cối rậm rạp, cỏ dại mọc um tùm, xen lẫn các bụi tre, nứa dày đặc, che khuất tầm nhìn khiến việc quan sát và tiếp cận khu vực nghi vấn gặp nhiều trở ngại.

Nhiều lực lượng tham gia tìm kiếm sinh vật lạ sau khi nhận được tin báo của người dân

Trước nguy cơ tiềm ẩn từ sinh vật nghi là cá sấu, chính quyền xã Đăk Ơ đã chủ động phát đi cảnh báo, tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế tiếp cận khu vực suối, không tụ tập hiếu kỳ, đặc biệt không để trẻ em lại gần khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương cũng nhấn mạnh, người dân cần chủ động bảo vệ bản thân và gia đình, tuyệt đối không xuống suối khi không cần thiết trong thời điểm này, đồng thời kịp thời báo tin nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, theo dõi khu vực suối Cây Xanh. Thông tin chính thức về sự việc sẽ được cơ quan chức năng công bố sau khi có kết quả xác minh cụ thể.

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