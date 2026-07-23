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Truy tìm nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cổng khách sạn ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
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Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng đang truy tìm P.V.C (SN 1985), nghi phạm sát hại chị T.T.A (SN 1989) ngay trước cửa một khách sạn trên địa bàn phường Lưu Kiếm.

Vụ án mạng xảy ra đêm 22/7, trên đường quốc lộ 10, khu vực gần khách sạn V.U, thuộc địa phận phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng).

Thông tin ban đầu, khoảng 23h, chị T.T.A (SN 1989, trú phường Bạch Đằng) đang ngồi trên xe máy đỗ trước cửa khách sạn V.U, thì một người đàn ông điều khiển xe máy đi tới, dùng hung khí tấn công, đâm nhiều nhát trúng người khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ án.

Nguồn tin từ Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã huy động tổ công tác xuống hiện trường điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, cảnh sát xác định nghi phạm là P.V.C (SN 1985, ở xã Kiến Minh). Nghi phạm điều khiển xe máy mang BKS 16H8-46xx.

Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng đang tích cực phối hợp với các đơn vị điều tra vụ án, truy tìm nghi phạm.

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