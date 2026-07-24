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Truy tặng bằng khen cho chiến sĩ cứu 2 người bị điện giật ở Gia Lai

Nguyễn Gia
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Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định truy tặng bằng khăn cho anh Kpă Thiêp vì tinh thần dũng cảm quên mình cứu người gặp nạn.

Ngày 24/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã quyết định truy tặng bằng khen cho chiến sĩ Kpă Thiêp (SN 2006, trú làng Tào Roòng, xã Ia Ko, Gia Lai; là người dân tộc Jarai), thuộc Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Thượng sĩ Kpă Thiêp đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm cứu người gặp nạn tại khu vực làng Tai Pêr, xã Ia Ko.

Truy tặng bằng khen cho chiến sĩ Kpă Thiêp cứu người bị điện giật ở Gia Lai - Ảnh 1.

UBND tỉnh Gia Lai truy tặng bằng khen đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp thuộc Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) vì hành động dũng cảm cứu người.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, Quân đoàn 34 giải quyết cho Thượng sĩ Kpă Thiêp nghỉ phép từ ngày 19-30/7 để về thăm gia đình tại xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Trưa 20/7, trên đường từ rẫy trở về, anh phát hiện hai người dân bị điện giật, bất tỉnh trong tình trạng nguy kịch. Không ngần ngại trước hiểm nguy, Thượng sĩ Kpă Thiêp lập tức lao vào ứng cứu.

Nhờ hành động dũng cảm của anh, cả hai nạn nhân được cứu sống và hiện sức khỏe đã ổn định.

Tuy nhiên, trong quá trình cứu người, Thượng sĩ Kpă Thiêp không may bị điện giật. Dù được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu, anh đã không qua khỏi.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai, nguyên nhân tử vong được xác định là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm của Kpă Thiêp, ngày 22/7, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 ký quyết định thăng quân hàm vượt cấp từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ. Quyết định nêu rõ việc thăng quân hàm được thực hiện trên cơ sở xét thành tích đặc biệt xuất sắc của chiến sĩ Kpă Thiêp.

Truy tặng bằng khen cho chiến sĩ Kpă Thiêp cứu người bị điện giật ở Gia Lai - Ảnh 2.

Quân đoàn 34 tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình là lo hậu sự cho Thượng sỹ Kpă Thiêp.

Quân đoàn 34 đánh giá Thượng sĩ Kpă Thiêp là tấm gương tiêu biểu về lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng Nhân dân, thể hiện phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Chư Sê quyết định tặng Giấy khen đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp. UBND xã Ia Ko cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền truy tặng Bằng khen cho chiến sĩ dũng cảm quên mình để cứu người.

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Tags

Trung tâm Pháp y

UBND tỉnh Gia Lai

Sư đoàn 10

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