Truy nã đặc biệt đối tượng Huỳnh Minh Trung SN 1995

Cơ quan Công an cũng cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định truy nã đặc biệt đối với Huỳnh Minh Trung (SN 1995, ngụ khóm Bình Thạnh, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để phục vụ công tác điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo quyết định do Trung tá Trần Minh Luân, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ký ban hành, Huỳnh Minh Trung bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, sau khi bị khởi tố, Huỳnh Minh Trung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 20/8/2025, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định truy nã đặc biệt để tổ chức truy bắt theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Minh Trung sinh ngày 17/10/1995, nghề nghiệp lao động tự do, có nơi thường trú tại khóm Bình Thạnh, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Huỳnh Minh Trung (trái) và quyết định truy nã - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, đối tượng có đặc điểm nhận dạng: da nâu, tóc cắt ngắn kiểu cua, lông mày rậm, mắt nhỏ hai mí, sống mũi cao, dái tai nhỏ, dáng người mập cân đối; đặc điểm riêng là có nốt ruồi cách mép phải khoảng 2 cm.

Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về Huỳnh Minh Trung cần kịp thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ số 02 Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0693.599.531, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Cơ quan Công an cũng cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.