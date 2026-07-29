HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy nã đặc biệt đối tượng Huỳnh Minh Trung SN 1995

Trang Anh
|

Cơ quan Công an cũng cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định truy nã đặc biệt đối với Huỳnh Minh Trung (SN 1995, ngụ khóm Bình Thạnh, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để phục vụ công tác điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo quyết định do Trung tá Trần Minh Luân, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ký ban hành, Huỳnh Minh Trung bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, sau khi bị khởi tố, Huỳnh Minh Trung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 20/8/2025, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định truy nã đặc biệt để tổ chức truy bắt theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Minh Trung sinh ngày 17/10/1995, nghề nghiệp lao động tự do, có nơi thường trú tại khóm Bình Thạnh, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Huỳnh Minh Trung (trái) và quyết định truy nã - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, đối tượng có đặc điểm nhận dạng: da nâu, tóc cắt ngắn kiểu cua, lông mày rậm, mắt nhỏ hai mí, sống mũi cao, dái tai nhỏ, dáng người mập cân đối; đặc điểm riêng là có nốt ruồi cách mép phải khoảng 2 cm.

Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về Huỳnh Minh Trung cần kịp thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ số 02 Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0693.599.531, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Cơ quan Công an cũng cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định truy nã Bùi Huy Phong - Phong Bụi SN 2004
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại