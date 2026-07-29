Bùi Huy Phong (tên gọi khác Phong Bụi), sinh năm 2004, là lao động tự do, có hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại tại ấp Tân Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 27/7/2026 vừa ra Quyết định truy nã đối với Bùi Huy Phong (SN 2004, ngụ ấp Tân Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự.

Theo quyết định, Bùi Huy Phong bị khởi tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 16/3/2026, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định truy nã theo quy định của pháp luật.

Bùi Huy Phong (tên gọi khác Phong Bụi), sinh ngày 13/6/2004, nghề nghiệp lao động tự do, có hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại tại ấp Tân Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng Bùi Huy Phong - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo hồ sơ, đối tượng có đặc điểm nhận dạng là sẹo chấm đường kính khoảng 2 cm trên sau đầu mày phải.

Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về Bùi Huy Phong cần kịp thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ theo quy định.

Cơ quan Công an cũng cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.