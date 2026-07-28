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Điều tra số tiền hơn 10 tỷ đồng, công an khởi tố Nguyễn Thị Kiều Vân SN 1988

Trang Anh
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Sau khi bà A chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N chuyển toàn bộ số tiền lại cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ngày 28/7/2026 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (1988, trú thôn An Thành, xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 8/2023, do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng ông L.H.N để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương khác.

Vân cam kết việc góp vốn sẽ mang lại lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin, từ đó kêu gọi bà A. tham gia góp vốn. Để tăng tính thuyết phục, Vân cung cấp cho bà A số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N để nhận tiền góp vốn.

Đối tượng Kiều Vân - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Sau khi bà A chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N chuyển toàn bộ số tiền lại cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân. Không dừng lại ở đó, nhằm tiếp tục tạo niềm tin và che giấu hành vi phạm tội, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N rồi nhờ ông N chuyển lại cho bà A để tạo cảm giác hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường; đồng thời làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N gửi cho bà A nhằm củng cố niềm tin của bị hại. Bằng thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Vân không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như đã cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân và mất khả năng hoàn trả.

Vụ án là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia góp vốn, đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh. Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra kỹ tính xác thực của dự án, năng lực của đối tác và các tài liệu liên quan; không nên tin tưởng tuyệt đối vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao hoặc các giấy tờ, giao dịch do một phía tự cung cấp khi chưa được kiểm chứng.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định khởi tố Phạm Công Thành SN 1989 liên quan tài sản 6,255 tỷ đồng

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