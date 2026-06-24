Truy bắt tội phạm ma túy, một chiến sĩ công an bị thương nặng

quá trình truy bắt tội phạm ma túy, các đối tượng chống trả quyết liệt khiến Đại úy Cao Ngọc Tân bị thương nặng và được đồng đội đưa đi cấp cứu.

Ngày 24/6, Đoàn công tác Công an tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Cao Ngọc Tân, cán bộ Tổ phòng, chống tội phạm (Công an xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) bị thương trong khi truy bắt tội phạm.

Trước đó, Đại úy Cao Ngọc Tân cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Định Hóa đã phát hiện và tổ chức truy bắt 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tổ công tác của Công an tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên Đại úy Cao Ngọc Tân

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ thành công các đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình truy bắt, Đại úy Cao Ngọc Tân bị đối tượng chống trả quyết liệt dẫn đến bị thương nặng. Đại úy Cao Ngọc Tân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của Đại úy Cao Ngọc Tân trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Lê Hồng Giang cũng động viên Đại úy Cao Ngọc Tân yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục sức khỏe để cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.