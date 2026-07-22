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Trưởng phòng kinh doanh của SJC khai thủ đoạn 'khai sinh' cho 3.400 viên kim cương nhập lậu từ Hồng Kông

Phạm Trường
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Nhóm đối tượng đã dùng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng, lập hồ sơ giả, biến kim cương nhập lậu từ nước ngoài thành hàng "thu mua lại từ khách hàng vãng lai" rồi hợp thức hóa giấy tờ để bán ra thị trường.

Ngày 22/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V để điều tra về tội "Buôn lậu" kim cương trên địa bàn tỉnh và các địa phương liên quan.

4 bị can bị khởi tố đều trú TP. HCM gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994) - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975) - Đối tượng bán kim cương nhập lậu cho SJC; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992) - đối tượng giao hàng kim cương nhập lậu.

Các bị can trong vụ việc.

Theo công an, từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng khi đó là Tổng Giám đốc SJC (người vừa bị tuyên án 22 năm tù vào năm 2026 về tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ") , đã chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc).

Số hàng này sau đó được vận chuyển trái phép về Việt Nam, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để bán kiếm lời.

Các bị can khai nhận đã thực hiện trót lọt khoảng 3.400 viên kim cương lậu vào SJC, với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng. Để qua mặt cơ quan chức năng, Duyên đã dùng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để lập hồ sơ giả, biến số kim cương lậu thành hàng "thu mua lại từ khách hàng vãng lai".

Sau đó, toàn bộ số kim cương này được chia nhỏ số lượng để đưa qua Công ty Rồng vàng SJC (đơn vị kiểm định của SJC) kiểm định, hợp thức hóa giấy tờ trước khi nhập kho và bán ra thị trường.

Quá trình mở rộng chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng.

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