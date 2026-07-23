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Trường Mầm non công lập mới khánh thành hôm qua ở Hà Nội: Được đầu tư hơn 160 tỷ, kiến trúc uốn lượn sắc màu, trẻ nhìn là mê!

Thanh Hương
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Những hình ảnh trong ngày khánh thành cho thấy ngôi trường sở hữu diện mạo vô cùng hiện đại và tràn đầy sức sống.

Mới đây, UBND phường Nghĩa Đô đã tổ chức khánh thành công trình Trường Mầm non Nghĩa Đô. Trường được đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Quy mô gồm 20 phòng học, 4 tầng và 1 tầng hầm trên diện tích xây dựng khoảng 2.102 m², tổng diện tích khu đất rộng 5.254 m². Công trình được đầu tư với kinh phí trên 160 tỷ đồng, trang bị đầy đủ các phòng chức năng và thiết bị hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non tại địa phương

Những hình ảnh trong ngày khánh thành cho thấy ngôi trường sở hữu diện mạo vô cùng hiện đại và tràn đầy sức sống. Thay vì các khối hộp góc cạnh truyền thống, trường có kiến trúc bo tròn, uốn lượn mềm mại.

Lấy tông màu trắng làm nền chủ đạo, mặt đứng của trường trở nên nổi bật nhờ hệ thống thanh lam chắn nắng chạy dọc hành lang với đủ các gam màu rực rỡ như cam, đỏ, xanh lá, xanh dương và vàng. Sự kết hợp tinh tế này không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác sinh động, phù hợp với lứa tuổi mầm non mà còn giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên cùng sự thông thoáng cho các phòng học.

(Nguồn ảnh: Facebook Mầm non Nghĩa Đô)

Những hình ảnh về trường Mần non Nghĩa Đô. (Nguồn ảnh: Sunjin Việt Nam)

Được biết, ngoài Mầm non Nghĩa Đô, UBND phường Nghĩa Đô cũng tổ chức khánh thành trường THCS Nghĩa Đô trong cùng ngày. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 110,866 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 10.452m². Hệ thống phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học và giảm áp lực sĩ số học sinh trên địa bàn.

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