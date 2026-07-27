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Trường Đại học "Kinh Công" đình chỉ học tập hai sinh viên Y khoa livestream ở Bệnh viện Đức Giang dọa ‘tiêm thuốc độc’ người khác

Nguyễn Phượng
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Đại diện nhà trường khẳng định, những người học tập và làm việc trong môi trường y tế, dù là thực tập sinh, vẫn phải tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, ứng xử và sử dụng trang phục ngành y.

Sáng 27/7, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xác nhận, hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, livestream (phát trực tiếp) trên TikTok là sinh viên của nhà trường.

Trong quá trình phát trực tiếp, hai người chỉ thẳng tay vào màn hình, chửi thề, nói sẽ "tiêm thuốc độc" cho một người đang tương tác trên livestream.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Các bài đăng lại có hàng nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bức xúc, lo lắng bởi cho rằng hai cô gái này là nhân viên y tế nhưng có hành động, phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực ngay trong bệnh viện.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nơi hai nữ sinh đang theo học - Ảnh: Dương Tâm

PGS. TS Phạm Dương Châu, Phó hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, sáng 27/7 khẳng định việc sinh viên phát ngôn không đúng chuẩn mực là sai.

"Nhà trường không chỉ dạy chuyên môn mà còn dạy cả đạo đức, tính cách bởi thầy thuốc như mẹ hiền", ông Châu nói và cho biết thêm: "Sinh viên có phát ngôn không chuẩn mực phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình", theo VnExpress dẫn lời ông Phạm Dương Châu.

Hiện, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã đình chỉ học tập, yêu cầu hai sinh viên viết tường trình. Theo đại diện truyền thông, nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật, làm việc trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vào ngày mai để xử lý nghiêm, dứt điểm. Trường không cung cấp thông tin về lực học của hai sinh viên này.

Theo chuyên gia, những người học tập và làm việc trong môi trường y tế, dù là thực tập sinh, vẫn phải tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, ứng xử và sử dụng trang phục ngành y. Áo blouse không đơn thuần là đồng phục mà trở thành biểu tượng của sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và niềm tin mà người bệnh dành cho nhân viên y tế.

Hai nữ sinh ngồi tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang livestream, có lời nói thiếu chuẩn mực

Cũng liên quan đến vụ việc, tối muộn 26/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, hai cá nhân xuất hiện trong clip không phải là cán bộ, nhân viên của Bệnh viện, mà là 2 sinh viên (Đ.T.M - MSSV...5031 và H. - MSSV ...5464, lớp Yk27.04) ngành Y đang thực tập.

"Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện đã làm việc với cơ sở đào tạo và chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với 2 sinh viên, đồng thời bàn giao về nhà trường để xử lý theo quy định", đại diện bệnh viện cho hay.

Cũng theo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hiện nay đơn vị luôn thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Sự việc trên là hành vi cá nhân của sinh viên thực tập, hoàn toàn không phản ánh tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện.

Bệnh viện đã đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên và kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện.

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Tags

nữ sinh ngành Y

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