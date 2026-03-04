Trước khi làm "chuyện ấy" nên ăn gì để thêm "thăng hoa"?

Điều đáng nói là những thực phẩm hỗ trợ đời sống tình dục đôi khi lại rất quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Trang sức khỏe Eat This đã tổng hợp 7 loại thực phẩm được cho là có thể góp phần cải thiện chất lượng quan hệ.

Trứng

Trứng là nguồn protein hoàn chỉnh, cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ thể. Bên cạnh đó, trứng giàu choline, tiền chất giúp cơ thể tạo nitric oxide, tức oxit nitric. Chất này có vai trò giãn mạch, tăng lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục ở cả nam và nữ.

Choline cũng tham gia hình thành acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến phản ứng tình dục. Một số dữ liệu cho thấy nồng độ acetylcholine cao hơn có thể liên quan đến cực khoái mạnh và kéo dài hơn. Ngoài ra, vitamin B5 và B6 trong trứng hỗ trợ cân bằng hormone và giảm căng thẳng. Một số chuyên gia gợi ý có thể ăn khoảng 2 quả trứng mỗi ngày nếu không có chống chỉ định về tim mạch hay mỡ máu.

Ớt

Vị cay của ớt giúp kích thích chuyển hóa, thúc đẩy cơ thể tiết endorphin, hormone tạo cảm giác hưng phấn. Khi ăn cay, tim đập nhanh hơn, mạch máu giãn ra, tuần hoàn tăng lên, từ đó có thể cải thiện lưu lượng máu đến những vùng nhạy cảm. Tuy nhiên cần rửa tay kỹ sau khi chế biến ớt để tránh kích ứng da và niêm mạc.

Chất béo lành mạnh

Chất béo tốt đóng vai trò quan trọng trong cân bằng hormone sinh dục. Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, cùng dầu ép lạnh từ thực vật chứa vitamin E và axit béo có lợi. Cholesterol dù thường bị xem là không tốt, nhưng thực tế lại là nguyên liệu để cơ thể tổng hợp hormone sinh dục.

Cá hồi, quả mọng, trứng và socola đen được cho là có thể giúp tăng lipoprotein tỷ trọng cao, tức cholesterol tốt. Một nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition ghi nhận việc ăn quả mọng đông lạnh mỗi ngày trong 8 tuần có thể làm tăng đáng kể chỉ số này.

Rau bina

Rau bina giàu mangan, khoáng chất tham gia vào quá trình sản xuất estrogen, tức hormone sinh dục nữ. Thiếu magiê cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Bina còn chứa kẽm, giúp điều hòa prolactin, hormone nếu tăng quá cao có thể gây suy giảm chức năng tình dục. Kẽm cũng có nhiều trong thịt đỏ, gia cầm sẫm màu, gạo lứt, ngũ cốc nguyên cám và hải sản.

Mật ong

Mật ong chứa boron, khoáng chất được cho là có thể làm tăng nồng độ testosterone, hormone liên quan đến ham muốn ở cả nam và nữ. Boron cũng hỗ trợ chuyển hóa estrogen. Một số người kết hợp mật ong với trà nhân sâm. Nhân sâm chứa ginsenoside, hoạt chất trong một số nghiên cứu lâm sàng cho thấy có thể hỗ trợ cải thiện chức năng cương và chất lượng tinh trùng.

Hàu

Hàu từ lâu được xem là thực phẩm tăng cường sinh lý. Hàu giàu kẽm, khoáng chất quan trọng cho hoạt động của tuyến tiền liệt và quá trình sản xuất testosterone. Ngoài ra, hàm lượng khoáng chất phong phú trong hàu còn hỗ trợ hệ thần kinh, yếu tố có liên quan đến đáp ứng tình dục.

Socola đen

Một số khảo sát cho thấy phụ nữ ăn socola thường xuyên có mức độ hài lòng trong đời sống tình dục cao hơn. Socola chứa phenethylamine, hợp chất mang lại cảm giác thư giãn và hưng phấn, đồng thời thúc đẩy giải phóng serotonin giúp cải thiện tâm trạng. Ca cao còn hỗ trợ tuần hoàn máu, yếu tố quan trọng trong phản ứng tình dục và đạt cực khoái.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng thực phẩm không phải “thần dược”, nhưng chế độ ăn cân bằng, giàu dưỡng chất, kiểm soát stress và duy trì lối sống lành mạnh có thể góp phần cải thiện sức khỏe sinh lý một cách tự nhiên và bền vững.

Nguồn và ảnh: Eat This