Trong hành trình trưởng thành, chắc hẳn đã có những lúc bạn cảm thấy dường như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Đó là những ngày thức dậy với một trái tim trĩu nặng, làm việc gì cũng hỏng, tiền bạc đội nón ra đi, người từng kề vai sát cánh bỗng chốc trở mặt thành người dưng, và bản thân thì rơi vào một hố sâu cô độc đến cùng cực. Những lúc rơi vào đáy vực ấy, chúng ta thường hay oán trách số phận sao quá trớ trêu, bất công.

Nhưng bạn biết không, cổ nhân có câu "bĩ cực thái lai", nghĩa là khi sự xui xẻo, khốn cùng đã đi đến tận cùng thì tất yếu sẽ sinh ra mầm mống của sự tốt đẹp, may mắn. Vũ trụ vận hành theo những quy luật rất kỳ diệu, và đôi khi, để trao cho bạn một món quà lớn lao, một "đại vận" rực rỡ, ông trời bắt buộc phải lấy đi của bạn một vài thứ để thử thách lòng người. Những mất mát, đắng cay mà bạn đang phải nếm trải không phải là sự trừng phạt, mà chính là một cuộc "đại thanh lọc" để dọn sạch những năng lượng xỉn màu, dọn chỗ cho phúc khí tràn vào.

Hãy cùng chiêm nghiệm 3 cái khổ thường thấy nhất trước thềm đại vận, để thấy rằng phía cuối con đường hầm tối tăm kia, ánh sáng chói lòa đang chờ đón bạn.

Cái khổ thứ nhất: Tiền bạc hao hụt, mất mát tài sản bất ngờ

Một trong những cú sốc lớn nhất quật ngã ý chí của con người chính là sự thất thoát về mặt tài chính. Bạn có thể vừa mất đi một khoản tiền tiết kiệm bao năm chắt bóp vì đầu tư sai lầm, công việc kinh doanh bỗng nhiên thua lỗ, hoặc bị lừa gạt đến mức trắng tay. Cảm giác xót xa, tiếc nuối và hoang mang tột độ là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, nếu nhìn sâu hơn vào quy luật của nhân quả và phong thủy, mất tiền trong một giai đoạn nhất định lại chính là cách để "phá kim", xả xui và gánh đỡ cho bạn những kiếp nạn lớn hơn về sức khỏe hay sinh mệnh.

Tiền bạc suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, là dòng chảy năng lượng luân chuyển không ngừng. Việc ông trời để bạn nếm trải cái sự túng thiếu, chật vật chính là một bài kiểm tra bản lĩnh. Nó ép bạn phải nhìn nhận lại cách quản lý tài chính, rèn giũa sự sắc bén trong tư duy và học cách trân trọng những đồng tiền chân chính do mồ hôi nước mắt mình làm ra. Khi cái bát cũ kỹ, sứt mẻ chứa đựng những tham lam và sai lầm bị đập vỡ, đó là lúc bạn được trao cho một chiếc bát mới, to lớn hơn, vững chãi hơn để hứng trọn những báu vật lấp lánh của kỳ đại vận sắp tới.

Hãy cứ tin rằng, người có tài, có đức, ngã ở đâu sẽ đứng lên ở đó, tiền mất đi rồi sẽ kiếm lại được gấp năm, gấp mười lần.

Cái khổ thứ hai: Tiểu nhân quấy phá, người tin tưởng quay lưng

Nỗi đau mất tiền nhiều khi không sắc lẹm bằng việc bị chính những người mình từng dốc lòng tin tưởng phản bội. Bạn làm việc cật lực nhưng lại bị đồng nghiệp cướp công, bạn giúp đỡ bạn bè lúc hoạn nạn để rồi khi xơ xác lại bị họ phủi tay lạnh nhạt, hay những mối quan hệ thân thiết bỗng sinh ra đố kỵ, gièm pha sau lưng. Lúc này, niềm tin vào con người dường như vụn vỡ. Nhưng hãy mỉm cười và hít một hơi thật sâu, bởi đây chính là sự can thiệp đầy nhân từ của vũ trụ. Không gian xung quanh chúng ta vốn dĩ có hạn, nếu bạn cứ giữ khư khư những mối quan hệ độc hại, những kẻ tiểu nhân hút cạn năng lượng tích cực của bạn, thì làm sao những "quý nhân" thực sự có chỗ để bước vào?

Sự phản bội, quay lưng của người khác chính là một chiếc màng lọc tự nhiên và khắc nghiệt nhất, giúp bạn rũ bỏ những thứ giả tạo, phù phiếm. Khi những chiếc lá úa vàng rụng xuống, cành cây mới có đủ nhựa sống để đâm chồi nảy lộc. Hãy biết ơn những kẻ đã từng tệ bạc với mình, vì họ đã dạy cho bạn bài học đắt giá về việc nhìn người, giúp bạn trưởng thành, gai góc hơn và biết trọn vẹn yêu thương những người thực sự xứng đáng trong hành trình rực rỡ sắp tới.

Cái khổ thứ ba: Rơi vào sự cô độc tột cùng, không ai thấu hiểu

Có những giai đoạn, bạn thấy mình như một hòn đảo hoang giữa đại dương mênh mông người. Nói không ai nghe, buồn không ai thấu, mọi quyết định đều phải tự mình mò mẫm trong đêm tối. Sự cô độc ấy gặm nhấm tâm hồn, khiến bạn cảm thấy chông chênh và yếu đuối vô cùng. Nhưng bạn ơi, xin đừng vội trốn chạy khỏi sự tĩnh lặng ấy. Bất cứ con sâu nào trước khi hóa thành bươm bướm lộng lẫy cũng phải trải qua những ngày tháng giam mình trong chiếc kén chật chội, tối tăm và đơn độc. Khoảng thời gian không ai bên cạnh chính là món quà quý giá nhất để bạn quay về bên trong, đối thoại với chính bản ngã của mình.

Nó cắt đứt mọi sự dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, buộc bạn phải tự mình đứng vững trên đôi chân, tự mình liếm láp vết thương và tự thắp lên ngọn lửa hy vọng cho riêng mình. Khi bạn học được cách tận hưởng sự cô độc, biến nó thành khoảng thời gian rèn luyện nội tâm tĩnh tại, bồi đắp tri thức và sức mạnh tinh thần, thì chẳng có giông bão nào quật ngã được bạn nữa. Để rồi khi thời cơ chín muồi, khi đại vận chính thức gõ cửa, bạn sẽ bước ra khỏi chiếc kén tối tăm ấy với một tâm thế rực rỡ, vững vàng và kiêu hãnh nhất, sẵn sàng đón nhận những điều tuyệt vời mà số phận đã dày công sắp đặt.