Cho người khác vay tiền luôn là một chủ đề nhạy cảm, đặc biệt khi đối tượng vay lại là anh chị em ruột. Các triệu phú trên thế giới, trong đó có Kevin O'Leary - một doanh nhân nổi tiếng người Canada - từng xuất hiện trong chương trình gọi vốn khởi nghiệp Shark Tank của Mỹ đã từng cảnh báo về điều này. Cụ thể, ông Kevin cho biết có 3 hệ quả lớn khi cho anh chị em vay tiền như sau.

Ba hệ quả khi cho anh chị em vay tiền

1. Phá vỡ mối quan hệ gia đình do nợ nần

Cho anh chị em vay tiền thường tạo ra tình huống vô cùng khó xử. Nếu họ không trả đúng hẹn, mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay sẽ trở nên căng thẳng, ngượng ngùng và dễ rạn nứt. Đây là tình trạng phổ biến ở nhiều gia đình.

Cho anh chị em vay tiền là tình huống rất nhạy cảm. (Ảnh minh họa)

2. Làm người thân ỷ lại , không tự lực cánh sinh

Việc cho vay nhiều khi không có tác dụng giúp đỡ, mà lại dễ khiến người thân phụ thuộc tài chính, không học được cách tự quản lý tài chính hoặc nỗ lực lao động để vượt qua khó khăn.

3. Tạo ra áp lực tâm lý tiêu cực cho cả hai phía khi đòi nợ

Sau khi đã "lỡ" cho anh, chị em vay tiền, nhiều người thường sống trong áp lực tâm lý đè nặng, sợ rằng nếu như đối phương không thể trả đúng hạn thì mối quan hệ sẽ tan vỡ. Đổi lại, người đi vay có lẽ cũng khó có một tâm thế vui vẻ vì luôn có cảm giác "mang ơn" với người đi vay.

Triệu phú Kevin O'Leary đã đưa ra những lời khuyên về việc cho người thân vay tiền.

Nói về vấn đề này, triệu phú Kevin O'Leary khuyên rằng nếu muốn giúp, bạn có thể tặng một khoản tiền nhỏ trong khả năng của mình cho người thân (ít hơn số tiền họ muốn vay) mà không cho vay để tránh áp lực phải đòi lại, giúp tình cảm không bị rạn nứt bởi nợ nần.

Ngoài ra, bạn cũng nên biết từ chối thẳng thắn nhưng khéo léo. Hãy đặt ra quy tắc không cho vay mượn để bảo vệ tài sản và mối quan hệ.

Tiếp theo, bạn cũng có thể áp dụng việc dạy cho họ cách tạo ra và quản lý tài chính. Thay vì đưa tiền, hãy hỗ trợ người thân cách tạo ra tiền và chi tiêu hiệu quả.

Gia Linh (Theo Business Insider)