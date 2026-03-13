Trong ngày Bính Tuất (13/03/2026), tức ngày 25 tháng Giêng, còn gọi là ngày Bính Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cực kỳ đặc biệt với bộ Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) hội tụ đầy đủ. Đây là ngày "Hỏa cục" cực vượng, mang lại năng lượng bùng nổ cho các con giáp thuộc nhóm hành Hỏa và Thổ.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất với tài lộc vô cùng rực rỡ và cách tối ưu cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Ngọ: Tam Hợp Đồng Hành

- Chi tiết tài vận: Theo các chuyên gia phong thủy, ngày mới Bính Tuất chính là ngày "đại cát" khi tuổi Ngọ nằm trong bộ Tam Hợp hội tụ của cả Ngày, Tháng và Năm. Vận trình tài chính chạm đỉnh, con giáp bản mệnh dễ dàng nhận được những khoản lợi nhuận lớn từ đầu tư hoặc kinh doanh.

Sự quyết đoán đặc trưng và cũng là điểm mạnh thường thấy ở những người tuổi Ngọ sẽ giúp bạn chiếm ưu thế tuyệt đối trong các cuộc thương lượng và mang đến thành công cuối cùng. Do đó, đừng bỏ qua bất kỳ một tia sáng nào xuất hiện trong ngày hôm nay. Đôi khi chỉ một lời gợi ý nhỏ lại có thể mang đến cơ hội làm ăn lớn trong năm cho bạn đấy.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu:

+ Giờ vàng: Tuổi Ngọ hãy chốt các thương vụ quan trọng vào giờ Ngọ (11h - 13h) để thuận theo thiên thời, tăng thêm sự tự tin và đem lại thành công cho bạn.

+ Hành động: Con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục màu đỏ hoặc tím. Ngoài ra, tuổi Ngọc ũng nên chủ động liên hệ với đối tác cũ, họ chính là người mang lại "mối làm ăn" lớn trong ngày này.

2. Con giáp tuổi Dần: Tam Hợp Sinh Tài

- Chi tiết tài vận: Nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Dần cũng sẽ là con giáp may mắn hết phần thiên hạ khi gặp được ngày Tuất là cục diện "Mộc sinh Hỏa", giúp trí tuệ minh mẫn và sáng tạo. Tiền bạc đến từ sự nhạy bén với thời cuộc cũng như sự quyết đoán của tuổi Dần.

(Ảnh minh họa)

Thậm chí, những người làm trong lĩnh vực truyền thông, nghệ thuật hoặc công nghệ sẽ có nguồn thu nhập đột biến, giúp tăng khả năng tài chính bất ngờ cho bản mệnh. Do đó, những người tuổi Dần nên biết nắm bắt mọi cơ hội tốt đến với mình nhé.

- Cách tối ưu:

+ Hướng tài lộc: Tuổi Dần có thể xuất hành về hướng Đông để đón nhận cát khí từ tháng bản mệnh, giúp việc kiếm tiền trở nên nhẹ nhàng và thuận lợi hơn.

+ Phong thủy: Con giáp tuổi Dần cso thể cân nhắc việc mang theo một phụ kiện bằng gỗ hoặc màu xanh lá để cân bằng năng lượng Hỏa quá vượng, giúp giữ tiền của bền vững.

3. Con giáp tuổi Mão: Lục Hợp Cát Tường

- Chi tiết tài vận: Tuổi Mão cũng sẽ là con giáp có vận số đỏ rực rỡ trong ngày thứ Sáu này do gặp ngày Tuất là cục diện Lục Hợp (Mão - Tuất). Có thể nói, trong ngày "quý nhân phù trợ", con giáp bản mệnh này không cần quá vất vả mà vẫn có lộc lá tự tìm đến, buôn may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, tuổi Mão còn dễ gặp may mắn trong các trò chơi có thưởng hoặc được người thân, bạn bè tặng quà, mời ăn uống, đại diện cho "tài lộc ẩn giấu". Nếu biết tận dụng cơ hội tuyệt vời này để kiếm tiền thì tuổi Mão sẽ có thể cải thiện được tình hình tài chính của bản thân.

- Cách tối ưu:

+ Màu sắc: Tuổi Mão có thể cân nhắc việc sử dụng màu xanh nước biển hoặc đen (Thủy) để điều hòa sự nóng nảy của ngày Bính Tuất, giúp tâm thế bình tĩnh khi ra quyết định tài chính.

+ Lưu ý: Con giáp bản mệnh này cũng hãy chia sẻ lộc nhỏ với những người xung quanh (ví dụ như mời cà phê đồng nghiệp chẳng hạn) để "tán lộc" giúp dòng tiền lớn quay lại nhanh hơn.

* Lời khuyên chung: Vì ngày này Hỏa khí cực thịnh, mọi người dễ nảy sinh tâm lý nóng vội. Hãy giữ thái độ hòa nhã để tránh "hỏa thiêu tài khố" (nóng giận làm mất tiền). Và dù bạn có là con giáp nào thì cũng xin chúc bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.