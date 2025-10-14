Trước khi bị bắt, Ngân 98 từng bán những sản phẩm giảm cân nào?

Công an TP HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh "Ngân 98") - người điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZUBU và Hộ kinh doanh ZUBU Shop - về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngân 89 cùng các sản phẩm khi bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra, Ngân lập công ty và hộ kinh doanh đứng tên người thân để hợp thức hóa hoạt động nhưng trực tiếp điều hành, quản lý và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội đặt gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, các sản phẩm này đều được cấp phép lưu hành.

Tuy nhiên, Ngân lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ sản phẩm không phép mang tên "viên rau củ Collagen". Sản phẩm này không có hồ sơ công bố, nhưng vẫn được đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3, X7, X1000 và quảng cáo tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Các sản phẩm được bán trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng/bộ, doanh thu ước tính hàng trăm tỉ đồng. Giám định cho thấy đây là hàng giả, một số mẫu chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, có thể gây hại tim mạch và tăng nguy cơ ung thư.

Sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo từng được bán nhiều trên mạng

Thời gian qua, Ngân 98 bán nhiều giảm cân trên nền tảng mạng xã hội như Super Detox X3, X7 Plus, X1000... Những sản phẩm này giá đắt đỏ nhưng lại chứa chất cấm nguy hiểm cho người dùng.

Khách hàng được tư vấn mua "liệu trình giảm cân" với cam kết giảm từ 4-15 kg, mỗi bộ gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói "viên rau củ Collagen", giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Tháng 5-2025, trước loạt nghi vấn về việc chứa chất cấm trong các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, Bộ Y tế đã yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm và kiểm tra quy trình sản xuất các sản phẩm này.

Các sản phẩm giảm cân từng được Ngân 98 quảng cáo. Ảnh: Internet

Sau đó, Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã kiểm tra các sản phẩm của Ngân 98. Tuy nhiên, khi tới văn phòng cũ của Công ty ZUBU tại quận Gò Vấp, cơ quan chức năng không thể lấy mẫu vì nơi này đã đóng cửa, không còn hiện diện thực tế tại địa chỉ đăng ký và không thể liên lạc được.

Ngay sau khi nhận báo cáo từ Sở An toàn thực phẩm TP HCM, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị các đơn vị liên quan, gồm Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các Chi cục Quản lý thị trường địa phương, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm... kiểm tra, rà soát và lấy mẫu các sản phẩm X1000, Super Detox X3 và X7 Plus.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trong số các sản phẩm nêu trên, chỉ duy nhất X7 Plus được tiếp nhận bản công bố sản phẩm tại Cục, với mã số 5297/2021/ĐKSP cấp ngày 14-6-2021. Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ZUBU (địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP HCM) công bố và chịu trách nhiệm, sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp bất kỳ giấy xác nhận nội dung quảng cáo nào cho các sản phẩm kể trên.

Các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo trước khi bị bắt

Tuy nhiên qua rà soát trên môi trường mạng, Bộ Y tế phát hiện trên một số website vẫn đang kinh doanh sản phẩm này và quảng cáo sai quy định. Quảng cáo sản phẩm gây hiểu lầm về công dụng sản phẩm, quảng cáo sai với giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, quảng cáo sản phẩm như thuốc chữa bệnh.

Cục An toàn thực phẩm đã khuyến cáo người tiêu dùng tạm ngừng mua và sử dụng các sản phẩm này để bảo vệ sức khỏe.

Ngân 98 (DJ Ngân 98) là một trong những gương mặt có lượng theo dõi lớn, thường xuyên livestream và đăng bài giới thiệu sản phẩm với ngôn từ hấp dẫn, thậm chí cam kết hiệu quả chỉ sau vài ngày sử dụng.

Các sản phẩm của Ngân 98 được rao bán với giá đắt đỏ, kèm quảng cáo "thách thức mọi cơ địa", "không cần ăn kiêng hay tập luyện".