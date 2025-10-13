Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự, báo VnExpress đưa tin.

Theo kết quả điều tra, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột của Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Ngân 98 quảng cáo và buôn bán các sản phẩm trên mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Ngân 98 bán gì?

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000.

Trên giấy tờ, đây là những sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Điều đáng nói, "viên rau củ Collagen" không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, và quảng cáo là "tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm".

Ngân 98 và số hàng giả bị thu giữ. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trên bao bì, Ngân ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" nhằm đối phó cơ quan quản lý, song thực tế bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4 đến 15 kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được báo cáo từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM liên quan đến việc kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo một số sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo (X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus), theo thông tin trên Vietnamnet.

Cục khuyến cáo người dân không nên mua, sử dụng các sản phẩm thực phẩm có tên X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus (sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nano Tesla, địa chỉ: Khu công nghiệp Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh các sản phẩm trên.