Trung Quốc “xả lũ” chip nhớ DRAM và NAND: Cơn sốt giá RAM có thể sắp hạ nhiệt

Các nhà sản xuất bán dẫn Trung Quốc đang bắt đầu “xả lũ” chip nhớ DRAM và NAND tự phát triển ra thị trường toàn cầu với tốc độ chưa từng có. Làn sóng nguồn cung mới này không chỉ hứa hẹn giúp hạ nhiệt cơn sốt linh kiện, mà còn đang âm thầm len lỏi vào sản phẩm của những thương hiệu PC lớn nhất thế giới.

Corsair bắt đầu dùng chip nhớ Trung Quốc

Minh chứng rõ nét nhất cho sự dịch chuyển này vừa xuất hiện trên nền tảng X. Theo các hình ảnh rò rỉ được chia sẻ bởi leaker @wxnod, Corsair đã bắt đầu sử dụng chip nhớ DRAM do ChangXin Memory Technologies (CXMT) sản xuất trên dòng RAM DDR5 mới của mình.

Đây là thay đổi đáng chú ý bởi Corsair từ trước tới nay vốn gắn bó rất chặt với Micron Technology. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá bộ nhớ liên tục neo ở mức cao vì AI và nhu cầu máy chủ tăng mạnh, việc tìm tới nguồn cung từ Trung Quốc dường như đã trở thành lựa chọn mang tính thực dụng hơn rất nhiều.

Các hình ảnh rò rỉ cho thấy thanh RAM Corsair Vengeance DDR5-6000 dung lượng 16GB đang sử dụng chip CXMT với timing 36-44-44-96, điện áp 1.35V và hỗ trợ cả Intel XMP lẫn AMD EXPO. Điều này cho thấy chip nhớ Trung Quốc không còn chỉ xuất hiện ở phân khúc giá rẻ, mà đang bắt đầu tiệm cận các tiêu chuẩn hiệu năng cao của thị trường DDR5 hiện đại.

Trung Quốc bắt đầu tạo áp lực thật sự lên “tam đại gia” bộ nhớ

ChangXin Memory Technologies hiện đã trở thành nhà sản xuất DRAM lớn nhất Trung Quốc. Dù mới bước chân vào thị trường DDR5 chưa lâu, công ty này đã nhanh chóng chiếm khoảng 7,7% thị phần DRAM toàn cầu và trở thành đối tác của nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Trung Quốc như Alibaba, Tencent hay ByteDance.

Điều đáng chú ý là CXMT không còn chỉ tập trung vào thị trường nội địa. Công ty đang tăng tốc mở rộng công suất với tham vọng cạnh tranh trực tiếp cùng ba ông lớn của ngành bộ nhớ là Samsung Electronics, SK Hynix và Micron.

CXMT hiện đã bắt đầu cung cấp các die DRAM 16Gb và 64Gb với tốc độ lên tới 8.000 MT/s. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc khác như YMTC hay Jiahe Jinwei cũng đang đẩy mạnh sản xuất RAM DDR5 RDIMM dành cho máy chủ và trung tâm dữ liệu AI.

Điều này cho thấy cuộc chơi lần này không còn giống các nỗ lực bán dẫn thiếu sức cạnh tranh trước đây của Trung Quốc. Các hãng nội địa đang bắt đầu chen chân trực tiếp vào những phân khúc từng bị xem là lãnh địa gần như bất khả xâm phạm của Samsung, SK Hynix và Micron, từ DDR5 hiệu năng cao cho tới bộ nhớ máy chủ và AI datacenter.

AI từng khiến RAM tăng giá, nhưng Trung Quốc có thể làm mọi thứ đảo chiều

Sự bùng nổ của AI trong hai năm qua đã khiến thị trường bộ nhớ bước vào một “siêu chu kỳ” tăng giá mới. Nhu cầu khổng lồ từ GPU AI, máy chủ hyperscale và các trung tâm dữ liệu đã kéo giá DRAM lẫn NAND tăng mạnh trên toàn cầu.

Nhưng giờ đây, chính làn sóng nguồn cung mới từ Trung Quốc lại đang khiến giới phân tích bắt đầu nghĩ tới kịch bản ngược lại.

CXMT vừa ghi nhận quý kinh doanh bùng nổ với doanh thu đạt 50,8 tỷ NDT (7,4 tỷ USD), tăng tới 719% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng chuyển từ trạng thái thua lỗ sang mức lợi nhuận ròng khoảng 33 tỷ NDT, tạo tiền đề cho kế hoạch IPO quy mô lớn tại Thượng Hải vào cuối năm nay.

Sự mở rộng chóng mặt này đang khiến nhiều chuyên gia nhận định rằng “siêu chu kỳ” bộ nhớ do AI tạo ra có thể hạ nhiệt sớm hơn dự kiến. Ngay cả ông Kyung Kye-hyun, cố vấn điều hành cấp cao của Samsung, cũng thừa nhận đà tăng trưởng hiện tại của thị trường bộ nhớ hoàn toàn có thể suy yếu trước năm 2028.

Nếu các nhà sản xuất Trung Quốc tiếp tục “xả lũ” DRAM và NAND với tốc độ như hiện nay, mặt bằng giá RAM và SSD toàn cầu hoàn toàn có thể giảm nhanh hơn kỳ vọng. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, thế thống trị gần như tuyệt đối của Samsung, SK Hynix và Micron trên thị trường bộ nhớ đang bắt đầu xuất hiện những vết nứt thực sự.