Trung Quốc ráo riết xả lũ trên hành lang năng lượng dài 1.800 km, loạt siêu đập thủy điện gồm Tam Hiệp "đổ đi" gần 36 tỷ mét khối nước

Hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới trải dài 1.800 km dọc theo sông Dương Tử, được hình thành bởi chuỗi 6 siêu đập thủy điện.

Hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới, với trọng tâm là Dự án Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), hiện đã sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lũ sông Dương Tử. Động thái này diễn ra sau khi hệ thống hoàn thành đợt xả khoảng 35,8 tỷ mét khối nước, tờ Global Times dẫn thông báo từ Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (CTG) cho biết ngày 23/6.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất sau khi dung tích 4 hồ chứa bậc thang lớn ở hạ lưu sông Kim Sa là Wudongde, Baihetan, Xiluodu và Xiangjiaba, đều được hạ xuống mức kiểm soát lũ quy định vào lúc 14:00 ngày 17/6. Hồ chứa Tam Hiệp đã hoàn thành việc xả nước trước đó.

Hoạt động này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Tài nguyên Nước Trường Giang thuộc Bộ Tài nguyên Nước, với sự hỗ trợ từ Tập đoàn Lưới điện Quốc gia và Tập đoàn Lưới điện Miền Nam Trung Quốc. Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc điều phối xả lũ thông qua trung tâm chỉ huy kiểm soát lũ lụt và phối hợp với các cơ quan khí tượng để đánh giá rủi ro lũ lụt và điều kiện hồ chứa.

Các hồ chứa bậc thang ở hạ lưu sông Kim Sa bắt đầu xả nước từ ngày 1/1. Trong hơn 168 ngày, 4 hồ chứa đã ghi nhận tổng lượng nước xả là 15,2 tỷ mét khối và hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 2 tuần so với kế hoạch.

Trong khi đó, mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đã giảm xuống 147,78 mét vào lúc 21:00 ngày 7/6, sớm hơn 3 ngày so với yêu cầu.

Các bước chuẩn bị phòng chống lũ lụt này diễn ra ngay sau khi hành lang năng lượng sạch hoàn tất công tác bảo trì định kỳ hàng năm cho giai đoạn 2025 - 2026 vào ngày 5/6. Tổng cộng 110 hạng mục bảo trì đã được hoàn thành an toàn và đúng tiến độ.

Phía CTG cho biết, toàn bộ công tác bảo dưỡng các tổ máy phát điện đều được xếp hạng chất lượng cao năm thứ 4 liên tiếp. Việc hoàn thành sớm công tác duy tu này được kỳ vọng sẽ giúp đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định cho mạng lưới quốc gia trong suốt thời kỳ cao điểm mùa hè và mùa lũ chính.

Khi các vùng trung lưu và hạ lưu của sông Trường Giang bước vào mùa mưa, CTG khẳng định sẽ tiếp tục quản lý nghiêm ngặt các hồ chứa bậc thang dọc theo lưu vực sông, lấy dự án Tam Hiệp làm cốt lõi để bảo vệ an toàn phòng chống lũ lụt và duy trì an ninh năng lượng.

Hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới trải dài 1.800 km dọc theo sông Dương Tử. Được hình thành bởi chuỗi 6 siêu đập thủy điện bậc thang, hành lang này sản xuất khoảng 300 tỷ kWh điện mỗi năm, đóng vai trò là cột trụ truyền tải điện không phát thải carbon lớn nhất toàn cầu.

Theo Global Times﻿