Trung Quốc khiến Mỹ giật mình khi phóng tên lửa YJ-20 từ tàu khu trục Type 052D

Tên lửa diệt hạm siêu thanh YJ-20 sẽ giúp Hải quân Trung Quốc đối phó hiệu quả các biên đội tác chiến tàu sân bay Mỹ.

Theo những hình ảnh do truyền hình địa phương công bố, Trung Quốc đã lần đầu tiên trình diễn khả năng phóng tên lửa đạn đạo chống hạm siêu thanh YJ-20 từ tàu khu trục Type 052D.

Trước đây loại vũ khí này chỉ được sử dụng từ các tàu khu trục Type 055 đời mới nhất và có kích thước lớn hơn đáng kể.

Việc phóng tên lửa YJ-20 từ tàu khu trục Type 052D có nghĩa là vũ khí này có thể được tích hợp mà không cần bệ phóng riêng trên boong, hoặc bất kỳ thay đổi nào mang tính hệ thống và quan sát được đối với thiết kế của tàu.

Trước diễn biến trên, một số nhà quan sát phương Tây nhận xét: "Điều này cho phép Trung Quốc chuyển đổi hàng chục tàu khu trục tương tự thành các nền tảng tấn công tầm xa tàng hình.

Bước đi này khiến lực lượng Mỹ và đồng minh khó nhận diện chính xác phương tiện mang tên lửa siêu thanh, làm phức tạp việc triển khai các nhóm tác chiến tàu sân bay được chỉ định và phân bổ ở Tây Thái Bình Dương nhằm mục đích răn đe".

Khu trục hạm Type 052D phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh YJ-20.

Hình ảnh được đăng tải cho thấy tên lửa YJ-20 được đẩy ra khỏi bệ phóng phía trước bằng khí nén trước khi động cơ chính khởi động, cho thấy nó sử dụng thuật toán phóng lạnh.

Dựa trên những gì đã công khai, tên lửa YJ-20 nhiều khả năng được cất giữ trong các khoang phóng tiêu chuẩn, khiến đối phương không thể nhận biết tàu nào thực sự mang vũ khí siêu thanh.

Hải quân Trung Quốc đã đưa vào biên chế ít nhất 35 tàu khu trục Type 052D. Kết hợp với hạm đội ít nhất 10 khu trục hạm cỡ lớn Type 055.

Như vậy, tên lửa siêu thanh YJ-20 hiện có thể được triển khai trên hơn 40 tàu chiến mặt nước, mang lại ưu thế lớn cho Trung Quốc nếu nổ ra chiến tranh tại khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.