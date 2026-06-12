Trung Quốc: Cô gái 24 tuổi sốc phản vệ, rơi vào nguy kịch vì uống 10ml nước dừa giải nhiệt

Nghĩ rằng nước dừa nào cũng lành, cũng tốt, cô gái trẻ mua để uống giải nhiệt giữa trời hè nắng nóng. Chẳng ngờ, chính loại nước này khiến cô suýt chút nữa thì mất mạng.

Bước vào mùa hè oi bức, các loại nước dừa luôn nằm trong nhóm thức uống giải nhiệt hàng đầu được ưa chuộng. Tuy nhiên, một trường hợp cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Nhân dân số 3 Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc) vừa xảy ra gần đây cũng liên quan đến loại đồ uống "vạn người mê" này. Cô Guo, 24 tuổi (Giang Tô, Trung Quốc) đã rơi vào tình trạng sốc phản vệ nguy kịch, suýt mất mạng chỉ sau 3 phút uống chưa đầy một ngụm nhỏ nước dừa đóng chai.

Suýt mất mạng sau 3 phút uống 10ml nước dừa giải nhiệt

Theo thông tin từ phòng cấp cứu Bệnh viện Nhân dân số 3 Diêm Thành, cô Guo nhập viện trong tình trạng môi tê cứng, khó thở dữ dội, huyết áp tụt sâu chỉ còn 77/44 mmHg và độ bão hòa oxy máu giảm chạm đáy 83%.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ nghiêm trọng sau khi uống khoảng 10ml nước dừa đóng chai. May mắn nhờ được cấp cứu khẩn cấp, tiêm adrenaline và truyền dịch chống sốc kịp thời, cô gái mới giữ được mạng sống.

Cô gái sốc phản vệ nguy kịch sau khi uống 10ml nước dừa đóng chai

Khai thác tiền sử bệnh án, các bác sĩ phát hiện cô Guo vốn có cơ địa dị ứng với sữa và sô cô la. Điểm mấu chốt ở đây là chai nước dừa cô uống thực chất là sữa dừa dạng đóng chai chế biến sẵn. Y học hiện đại cảnh báo nước dừa tươi nguyên chất và sữa dừa đóng chai hoàn toàn khác nhau về nguy cơ gây dị ứng.

Nước dừa tươi là chất lỏng trong suốt lấy từ ruột quả dừa non, rất hiếm khi gây dị ứng. Ngược lại, sữa dừa, kem dừa hoặc các loại nước dừa đóng chai bán trên thị trường thường được xay ép từ cùi dừa già, chứa hàm lượng lớn protein đặc trưng của dừa. Đây chính là tác nhân kích ứng cực mạnh. Những người có tiền sử dị ứng sữa bò rất dễ xảy ra phản ứng dị ứng chéo với protein trong sữa dừa, dẫn đến co thắt đường thở, phù thanh quản và ngừng tim chỉ trong vài phút.

Giống như nhiều người, cô Guo tưởng rằng nước dừa đều giống như nhau, loại nào cũng tốt, cũng giúp giải nhiệt. May mắn là cô mưới chỉ uống một ngụm rồi cảm thấy không hợp lắm với khẩu vị của mình, do ngọt hơn cô nghĩ nên đã kịp dừng lại ngay. Nếu uống với lượng nhiều hơn, có thể đã nguy hiểm hơn.

4 sai lầm khi dùng nước dừa biến thức uống đại bổ thành "nước độc"

Mặc dù loại nước dừa đóng chai cô Guo uống và nước dừa tươi khác nhau về nguy cơ gây dị ứng, nhưng bác sĩ nhắc nhở không có nghĩa là nước dừa tươi an toàn tuyệt đối. Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến nhưng nguy hiểm khi dùng nước dừa tươi biến bổ thành hại bạn nên tránh xa hoặc cần thay đổi ngay:

1. Uống nước dừa vô tội vạ, thay thế nước lọc

Nhiều người lầm tưởng nước dừa lành tính nên uống 3 đến 4 quả mỗi ngày để giảm cân hoặc giải khát. Hành vi này nạp lượng lớn đường fructose và kali vào cơ thể trong thời gian ngắn. Hệ quả là gây áp lực nặng nề cho đường ruột, dẫn đến tình trạng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy liên tục và làm tăng điện giải gây mỏi cơ.

2. Để nước dừa ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng rồi mới uống

Nước dừa tươi sau khi bổ ra rất dễ nhiễm khuẩn. Nếu để ngoài môi trường quá 2 tiếng, vi khuẩn sẽ sinh ra độc tố axit bongkrekic nguy hiểm. Độc tố này tấn công hệ tiêu hóa gây nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí thấm vào máu gây suy đa tạng và tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Bạn chỉ nên uống dừa vừa bổ xong hoặc phải bảo quản lạnh ngay.

Ảnh minh họa

3. Cố chấp uống nhiều nước dừa khi mắc một số bệnh lý

Nước dừa tươi chứa hàm lượng kali cực cao và có tính hàn sâu, do đó những nhóm người sau tuyệt đối không được uống vô tội vạ:

- Người bệnh suy thận: Thận yếu không thể đào thải kali, gây tăng kali máu dẫn đến rối loạn nhịp tim và tử vong đột ngột.

- Người bị huyết áp thấp: Nước dừa có tác dụng hạ áp, uống nhiều sẽ gây tụt huyết áp sâu, chóng mặt, ngất xỉu.

- Người có tỳ vị hư hàn: Thường xuyên lạnh bụng, tiêu chảy nếu uống thêm nước dừa tính hàn sẽ khiến bệnh trầm trọng hơn.

4. Sử dụng nước dừa sai thời điểm trong ngày

Việc chọn sai thời điểm uống nước dừa tươi sẽ lập tức phản tác dụng và gây hại cho cơ thể:

- Uống ngay khi vừa đi nắng về: Khi cơ thể đang nóng, nạp ngay nước dừa đá lạnh sẽ gây co mạch đột ngột, dẫn đến trúng gió, ớn lạnh, sốt và bủn rủn tay chân.

- Uống vào buổi tối muộn: Đặc tính lợi tiểu mạnh gây tiểu đêm liên tục làm mất ngủ. Tính hàn của dừa kết hợp nhiệt độ ban đêm hạ thấp cũng dễ gây lạnh bụng, sình bụng vào sáng hôm sau.

- Uống trước khi tập thể dục: Nước dừa làm gân cơ bị rã rời, bủn rủn, giảm sức bền và khả năng vận động dẻo dai.