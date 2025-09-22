Trùm Điền Quân Color Man nói thẳng: "Tôi cần khoảng 18 tới 20 tỷ"

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là Color Man Bửu Điền đã chia sẻ một câu chuyện ông gặp phải.



Color Man

Ông nói: "Tôi đang có mặt tại tiệm nước mát Sài Gòn của tôi. Việc này mới diễn ra sáng nay xong, tôi nói ra mọi người sẽ không tin nhưng là sự thật.

Sáng nay tôi ra tiệm thì có một nhóm khách khoảng 4, 5 người từ nước ngoài về, tôi xin phép giấu tên họ.

Có một người trong nhóm khách đó gọi tôi ra nói chuyện và hỏi: "Anh có muốn tìm nhà đầu tư để tái khởi nghiệp lại dây chuyền nước mát Sài Gòn của anh năm xưa không, tôi thấy mô hình hiện tại của anh rất hay".

Tôi nghe xong khoái quá vì thực ra bây giờ tôi chỉ bán lẻ ở đúng một cửa tiệm tại Nha Trang. Một ngày tôi bán được có 1000 chai, giờ nghe có người đầu tư nên khoái lắm.

Người đó hỏi tôi cần bao tiền, tôi bảo cần khoảng 18 tới 20 tỷ.

Tôi vừa báo xong người đó nói luôn: "Tưởng nhiều chứ có 18 tỷ". Nói xong, người đó móc ví. Tôi tưởng họ đưa tiền thật cho tôi, hóa ra đưa 9 tờ vé số ra. Tôi cầm 9 tờ vé số chỉ biết cười phá lên.

Tôi không hề bực mình, giận dỗi gì mà chỉ cảm thấy hài hước, buồn cười. 9 tờ vé số mỗi tờ nếu trúng là 2 tỷ, trúng cả 9 là 18 tỷ.

Câu chuyện của tôi hôm nay chỉ có vậy. Tuy không đưa cho tôi 18 tỷ thật nhưng người này cũng bảo nước mát Sài Gòn tôi đang làm rất đúng hướng, cần phải cố gắng, kiểu gì sau này kinh doanh rất thành công.

Cái này rất khó làm vì phần bảo quản khó nhưng kiên trì kiểu gì cũng thành công. 9 tờ vé số này là một phần quà tinh thần với tôi. Người đó còn bảo, nếu kiên trì thì trong một năm tới sẽ kiếm được 18 tỷ thôi.

Câu chuyện đơn giản nhưng làm tôi xúc động vì nó nhỏ nhặt nhưng vẫn có người quan tâm. Người ta ở nước ngoài xa xôi về vẫn ghé thăm cửa hàng của tôi ăn ủng hộ. Tôi phải cảm ơn vì lời chúc của người này tiếp thêm sức mạnh, động viên cho tôi, để tôi tiếp tục những gì mình đang làm".