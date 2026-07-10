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Trực thăng tấn công tốt nhất gọi tên Apache của Mỹ hay Ka-52 của Nga?

Sao Đỏ
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AH-64 Apache và Ka-52 Alligator hiện được xem như hai loại trực thăng tấn công tốt nhất thế giới.

- Ảnh 1.

Các trực thăng tấn công hiện đại kết hợp tốc độ, khả năng cơ động, lớp giáp dày, hệ thống dẫn đường và vũ khí tiên tiến. Chúng có thể xuyên thủng hệ thống phòng không, hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu và phối hợp với bộ binh cũng như các trực thăng khác để tấn công cả mục tiêu dưới mặt đất và trên không.

Giới chuyên gia quân sự Mỹ đã cố gắng so sánh hiệu suất chiến đấu của hai loại trực thăng tấn công hiện đại mà họ cho là tốt nhất - Apache AH-64 của Mỹ và Ka-52 Alligator của Nga.

Ban đầu, hai loại trực thăng này được phát triển dựa trên những khái niệm quân sự khác nhau. Khái niệm của Mỹ dựa trên chiến tranh mạng lưới, trong đó thiết bị điện tử hàng không, vũ khí, phi công, UAV và lực lượng mặt đất hoạt động như một thể thống nhất.

Trong khi đó Ka-52 của Nga có thiết kế độc đáo với cánh quạt đồng trục, hỏa lực mạnh mẽ, khả năng cơ động cao và một điểm độc nhất vô nhị so với bất kỳ trực thăng tấn công nào khác trên thế giới đó là hệ thống ghế phóng và khả năng tự tách cánh quạt trước khi phóng.

Nhờ những tính năng này, khả năng sống sót của phi hành đoàn Ka-52 trong các tình huống khẩn cấp là không gì sánh kịp.

- Ảnh 2.

Ka-52 và AH-64 đều sở hữu những ưu điểm rất đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, Quân đội Mỹ tin rằng sự hiện diện của cảm biến, hệ thống dẫn đường và kính nhìn ban đêm, cũng như việc chia sẻ thông tin với trực thăng khác, sẽ cho phép xác suất tránh bị phá hủy cao hơn, khiến khả năng sống sót của AH-64 vượt trội.

Mặc dù thừa nhận hỏa lực mạnh mẽ của Ka-52 (tên lửa chống tăng, rocket, pháo tự động), các chuyên gia quân sự Mỹ khẳng định rằng Apache "không chỉ là một nền tảng vũ khí độc lập mà còn là trung tâm của các cuộc tấn công chính xác".

Đồng thời một số nhà phân tích Mỹ thẳng thắn thừa nhận phi công Ka-52 có kinh nghiệm chiến đấu khổng lồ, điều mà phi hành đoàn Apache không thể có được.

Tuy nhiên với nhiều cảm biến, vũ khí tiên tiến, khả năng liên lạc mạng lưới, nhận thức chiến trường và khả năng tấn công chính xác, AH-64 là người chiến thắng không thể tranh cãi trong "cuộc cạnh tranh" ảo này.

Nhưng cần lưu ý, việc tiến hành một cuộc không chiến giả định giữa hai loại máy bay này, bao gồm cả một cuộc đấu tay đôi trên không với sự tham gia của những phi công giỏi nhất sẽ là điều cần thiết để đi tới kết luận rõ ràng.

Theo Techcult
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Tags

Nga

Ka-52

trực thăng tấn công

Apache

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