Bê bối lớn liên quan đến hợp đồng cung cấp súng phóng lựu RPG-75M

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành khám xét Công ty "Xe bọc thép Ukraine", vụ việc liên quan đến hợp đồng cung cấp súng phóng lựu RPG-75M.

Công ty Xe bọc thép Ukraine cho biết với Bộ Quốc phòng rằng các cuộc điều tra được tiến hành tại nơi cư trú của nhân viên và tại địa chỉ pháp lý của họ.

Doanh nghiệp này còn cáo buộc Phó Giám đốc thứ nhất của công ty đã bị đánh đập trong quá trình khám xét tại nhà riêng.

Cuộc điều tra liên quan đến hợp đồng cung cấp súng phóng lựu RPG-75M do Công ty Zeveta Ammunition của Cộng hòa Séc sản xuất.

Được biết vào tháng 2/2026, Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine (DPA) đã công bố quy trình mua sắm súng phóng lựu chống tăng dùng một lần.

Khoảng 20 nhà cung cấp đã nộp đề xuất tham gia quy trình này, trong đó có Công ty Xe bọc thép Ukraine. Đề xuất của họ bao gồm nhiều loại súng phóng lựu dùng một lần theo lựa chọn của khách hàng, đặc biệt là RPG-75M.

Theo kết quả xem xét giá chào bán của các đơn vị tham gia đấu thầu, đề xuất của Công ty Xe bọc thép Ukraine là rẻ nhất và DPA đã lựa chọn loại súng phóng lựu RPG-75M khi nhận thấy sản phẩm này tối ưu hóa về chi phí.

"Là một phần trong việc thực hiện hợp đồng cung cấp súng phóng lựu đã ký kết, Công ty Xe bọc thép Ukraine đã hoàn thành đầy đủ mọi nghĩa vụ hợp đồng và giao toàn bộ sản phẩm đến kho hàng được chỉ định vào tháng 6/2026", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Súng phóng lựu chống tăng dùng một lần RPG-75M.

Theo công ty, những khẩu súng phóng lựu này chưa được AOZ (Cơ quan Quản lý Vũ khí và An ninh Quốc gia) chấp nhận chính thức, nhưng họ cũng chưa nhận thấy bất kỳ khiếu nại nào từ khách hàng.

Doanh nghiệp này cũng cho biết các thủ tục tố tụng hình sự của SBU liên quan đến những khiếm khuyết được cho là của các loại súng phóng lựu nói trên.

"Các súng phóng lựu RPG-75 được cung cấp trực tiếp từ nhà máy sản xuất và cơ sở trên hoàn toàn không tham gia vào cuộc điều tra nhằm giải quyết vấn đề đánh giá chất lượng hoặc tình trạng của các khẩu súng phóng lựu đã giao", đại diện công ty cho biết.

Quân đội đã liên hệ với SBU để xin ý kiến và đang chờ phản hồi.