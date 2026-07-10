HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bê bối lớn liên quan đến hợp đồng cung cấp súng phóng lựu RPG-75M

Bạch Dương
|

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành khám xét Công ty "Xe bọc thép Ukraine", vụ việc liên quan đến hợp đồng cung cấp súng phóng lựu RPG-75M.

- Ảnh 1.

Công ty Xe bọc thép Ukraine cho biết với Bộ Quốc phòng rằng các cuộc điều tra được tiến hành tại nơi cư trú của nhân viên và tại địa chỉ pháp lý của họ.

Doanh nghiệp này còn cáo buộc Phó Giám đốc thứ nhất của công ty đã bị đánh đập trong quá trình khám xét tại nhà riêng.

Cuộc điều tra liên quan đến hợp đồng cung cấp súng phóng lựu RPG-75M do Công ty Zeveta Ammunition của Cộng hòa Séc sản xuất.

Được biết vào tháng 2/2026, Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine (DPA) đã công bố quy trình mua sắm súng phóng lựu chống tăng dùng một lần.

Khoảng 20 nhà cung cấp đã nộp đề xuất tham gia quy trình này, trong đó có Công ty Xe bọc thép Ukraine. Đề xuất của họ bao gồm nhiều loại súng phóng lựu dùng một lần theo lựa chọn của khách hàng, đặc biệt là RPG-75M.

Theo kết quả xem xét giá chào bán của các đơn vị tham gia đấu thầu, đề xuất của Công ty Xe bọc thép Ukraine là rẻ nhất và DPA đã lựa chọn loại súng phóng lựu RPG-75M khi nhận thấy sản phẩm này tối ưu hóa về chi phí.

"Là một phần trong việc thực hiện hợp đồng cung cấp súng phóng lựu đã ký kết, Công ty Xe bọc thép Ukraine đã hoàn thành đầy đủ mọi nghĩa vụ hợp đồng và giao toàn bộ sản phẩm đến kho hàng được chỉ định vào tháng 6/2026", đại diện doanh nghiệp cho biết.

- Ảnh 2.

Súng phóng lựu chống tăng dùng một lần RPG-75M.

Theo công ty, những khẩu súng phóng lựu này chưa được AOZ (Cơ quan Quản lý Vũ khí và An ninh Quốc gia) chấp nhận chính thức, nhưng họ cũng chưa nhận thấy bất kỳ khiếu nại nào từ khách hàng.

Doanh nghiệp này cũng cho biết các thủ tục tố tụng hình sự của SBU liên quan đến những khiếm khuyết được cho là của các loại súng phóng lựu nói trên.

"Các súng phóng lựu RPG-75 được cung cấp trực tiếp từ nhà máy sản xuất và cơ sở trên hoàn toàn không tham gia vào cuộc điều tra nhằm giải quyết vấn đề đánh giá chất lượng hoặc tình trạng của các khẩu súng phóng lựu đã giao", đại diện công ty cho biết.

Quân đội đã liên hệ với SBU để xin ý kiến và đang chờ phản hồi.

Theo Militarnyi
Tạo ra con tàu chứa khối sắt cao bằng tòa nhà 50 tầng, Trung Quốc khiến thế giới phải "phục sát đất"
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

vũ khí

súng phóng lựu

xe bọc thép Ukraine

RPG-75M

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại