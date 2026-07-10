Tạo ra con tàu chứa khối sắt cao bằng tòa nhà 50 tầng, Trung Quốc khiến thế giới phải "phục sát đất"

Con tàu này có khả năng vận chuyển các cấu kiện nặng 10.000 tấn!

Cần cẩu khổng lồ mở rộng khả năng nâng hạ ngoài khơi

Theo Interesting Engineering, Trung Quốc đã bàn giao tàu cẩu bán chìm Sihang Yongsheng, tàu cẩu lớn nhất nước này về khả năng nâng tải. Con tàu mới này sẽ giúp họ đảm nhận các dự án xây dựng ngoài khơi quy mô lớn. Lễ bàn giao diễn ra tại Giang Môn, tỉnh Quảng Đông. Tàu dự kiến sẽ hỗ trợ việc xây dựng cầu vượt biển, cảng biển, trang trại điện gió ngoài khơi, trang trại nuôi trồng thủy sản và thăm dò tài nguyên biển sâu.

Công ty đóng tàu Jiangmen Hengtong, một công ty con của CCCC Fourth Harbor Engineering Co., đã chế tạo con tàu này để thực hiện cả việc nâng hạ vật nặng và vận chuyển ngoài khơi. Tàu dài 110 mét, rộng 43,8 mét và có boong rộng 4.800 mét vuông để di chuyển các cấu trúc lớn ngoài khơi.

Tàu Sihang Yongsheng được trang bị cần cẩu xoay tự do ở đuôi tàu. Cần cẩu này có cần trục dài 149 mét và có thể nâng hàng lên độ cao 172,5 mét, tương đương chiều cao của một tòa nhà 50 tầng.

Khi được neo đậu, cần cẩu có thể nâng cùng lúc 2.200 tấn. Điều này khiến nó trở thành tàu cần cẩu bán chìm xoay hoàn toàn lớn nhất ở Trung Quốc về khả năng nâng tải. Đáng chú ý, cần cẩu có thể xoay 360 độ trong khi tàu vẫn neo đậu. Điều này giúp các đội công nhân dễ dàng lắp đặt móng trụ tuabin gió ngoài khơi cỡ lớn, kết cấu thép và các đoạn cầu.

Con tàu cũng có thể vận chuyển các bộ phận nặng tới 10.000 tấn trên boong. Nó cũng có thể tự hạ xuống nước để chuyển sang chế độ bán chìm, do đó có thể thực hiện cả việc nâng vật nặng và vận chuyển hàng hóa cho các dự án ngoài khơi.

Các hệ thống tự động giúp cải thiện sự ổn định trên biển

Theo Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc, con tàu này được trang bị hệ thống điều chỉnh tải trọng thông minh, tự động kiểm tra các điều kiện và giữ cho tàu cân bằng mà không cần sự can thiệp của con người. Các nhà phát triển cho biết công nghệ này giúp giải quyết các vấn đề thường gặp trong xây dựng ngoài khơi, chẳng hạn như điều kiện làm việc khắc nghiệt, hiệu quả nâng hạ hạn chế và công việc lắp đặt phức tạp trên biển.

Huang Chenguang, kỹ sư trưởng tại công ty đóng tàu Hengtong thuộc CCCC Fourth Harbor Engineering, cho biết cần cẩu xoay và các tính năng vận chuyển của tàu được thiết kế để hỗ trợ việc xử lý các cấu trúc ngoài khơi rất lớn trong quá trình xây dựng.

Tiềm năng cực lớn

Lin Boqiang, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Năng lượng Trung Quốc thuộc Đại học Hạ Môn, cho biết các tàu kỹ thuật lớn hơn cho phép đảm nhận nhiều loại dự án ngoài khơi hơn.

“Lấy điện gió ngoài khơi làm ví dụ, nhiều giàn khoan lớn ngoài khơi hiện nay được lắp ráp trên đất liền trước khi được vận chuyển và lắp đặt trên biển bằng tàu nâng hạng nặng. Nếu không có thiết bị có trọng tải và khả năng nâng đủ, những dự án như vậy sẽ khó thực hiện hiệu quả”, ông Lin cho biết.

Ông cũng cho biết những con tàu này rất quan trọng cho việc xây dựng các giàn khoan dầu khí ngoài khơi và các đường hầm xuyên biển. Khả năng chế tạo những con tàu này thể hiện sự tiến bộ trong công nghệ sản xuất tiên tiến.

“Việc chế tạo một con tàu lớn không chỉ đơn giản là làm cho nó to hơn. Nó đòi hỏi những đột phá trong thiết kế hệ thống tích hợp, hệ thống động lực, vật liệu và các quy trình sản xuất chuyên biệt,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc đã chuyển sang sản xuất cao cấp và thông minh hơn, với những lợi thế ngày càng tăng trong đổi mới công nghệ, tích hợp chuỗi công nghiệp và sản xuất quy mô lớn.

“Lấy điện gió ngoài khơi làm ví dụ, nhiều giàn khoan lớn ngoài khơi hiện nay được lắp ráp trên đất liền trước khi được vận chuyển và lắp đặt trên biển bằng tàu nâng hạng nặng. Nếu không có thiết bị có trọng tải và khả năng nâng đủ, những dự án như vậy sẽ khó thực hiện hiệu quả”, ông Lin cho biết .

Ông cũng cho biết những con tàu này rất quan trọng cho việc xây dựng các giàn khoan dầu khí ngoài khơi và các đường hầm xuyên biển.

Ông Lin cho rằng khả năng chế tạo những con tàu này thể hiện sự tiến bộ trong công nghệ sản xuất tiên tiến.

“Việc chế tạo một con tàu lớn không chỉ đơn giản là làm cho nó to hơn. Nó đòi hỏi những đột phá trong thiết kế hệ thống tích hợp, hệ thống động lực, vật liệu và các quy trình sản xuất chuyên biệt,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc đã chuyển sang sản xuất cao cấp và thông minh hơn, với những lợi thế ngày càng tăng trong đổi mới công nghệ, tích hợp chuỗi công nghiệp và sản xuất quy mô lớn.